Uno dei migliori organisti italiani per il Suono del Tempo in Piazza Brin

Eugenio Maria Fagiani suonerà musiche di Saint-Saens, Liszt, Bach e Refice.

La Spezia - Venerdì 7 giugno, alle ore 21.15, presso la Chiesa Nostra Signora della Salute della Spezia si terrà il concerto dell’organista Eugenio Maria Fagiani dedicato alle musiche di C. Saint-Saens, F. Liszt, J. S. Bach, L. Refice, improvvisazione. Durante l’esibizione si avrà la possibilità di vedere il musicista attraverso uno schermo sul quale verrà proiettato l’intero concerto. L’Organista, annoverato tra i maggiori organisti italiani, Eugenio Maria Fagiani è tra i più presenti sulla scena internazionale, esibendosi regolarmente in tutta Europa, Medio Oriente, Stati Uniti e Canada. Docente al Magnificat Institute di Gerusalemme, tiene conferenze e masterclasses d'interpretazione e d’improvvisazione presso prestigiose istituzioni musicali Europee e Nordamericane. È regolarmente invitato quale Giurato in prestigiosi concorsi internazionali. Dal 2008 è l’Organista del Santuario della Verna. Collabora con l'Orchestra Sinfonica di Milano “G. Verdi”, con la quale ha partecipato alle registrazioni della musica sinfonica di Nino Rota sotto la direzione di G. Grazioli edite da Decca, premiate dalla critica internazionale, e con la quale si è esibito ai BBC Proms alla Royal Albert Hall di Londra, sotto la direzione di Xian Zhang. E’ stato organista nell'Ottava Sinfonia di Mahler diretta da R. Chailly a Milano. Nel 2017 si è esibito, primo occidentale dopo il 2011, nella Opera House di Damasco con la Syrian National Symphony Orchestra, diretta da Missak Baghboudarian (concerto trasmesso dalla Televisione Nazionale Siriana) ed ha inaugurato l’organo della Chiesa di S. Francesco ad Aleppo.È Direttore Artistico del Festival Internazionale di Musica d’Organo del Santuario della Verna e del Festival “S. Donato” che si svolge sullo splendido organo cinquecentesco della Cattedrale di Arezzo. Attivo anche come trascrittore e compositore, incide per Spektral Records, VDE-Gallo e Decca.

L’organo Giovanni Tamburini del 1925 presente nella chiesa Nostra Signora della Salute di Piazza Brin è un organo a trasmissione pneumatico - tubolare. Costruito dalla “Ponti?cia fabbrica d’Organi Cav. Giovanni Tamburini” di Crema, venne inauguratone 1925 con un memorabile concerto del celebre organista Ulisse Matthey. L’ultimo importante restauro è stato effettuato nell’estate del 1991.



Tutti i concerti sono ad ingresso libero.



Festival Il Suono del Tempo - Antichi organi 2019

XXXVIII Rassegna Internazionale d’Organo Città della Spezia

Venerdì 7 giugno 2019, ore 21:15

La Spezia, Chiesa Nostra Signora della Salute piazza Brin

Concerto d’organo di Eugenio Maria Fagiani

Musiche di C. Saint-Saens, F. Liszt, J. S. Bach, L. Refice, improvvisazione