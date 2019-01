Università della strada, un nuovo progetto sostenuto da Comune e Aidea

La Spezia - Dopo la pausa per le festività riprende alla Spezia e in provincia il progetto Università di strada, a cura della rete nazionale Unieda. L’associazione Aidea, membro di Unieda, in linea con la sua tradizione al mondo degli adulti, giovani e anziani, ha deciso di partecipare. Il progetto coinvolge 20 regioni e circa 30 città italiane tra cui il Comune della Spezia, che ha fornito l’adesione, la provincia e parecchie altre associazioni e gruppi.

L’ Università di Strada, è una iniziativa di cultura aperta a tutti e fornisce un pacchetto di proposte culturali gratuite: conferenze, visite guidate, presentazione di libri, brevi corsi e laboratori, iniziative di Educazione ambientale, Educazione al benessere, educazione all’Arte, diritti dei consumatori, etc…con una fitta rete di appuntamenti che riassumiamo: si va da laboratori di guida alle nuove tecnologie, all’Educazione alimentare e sanitaria, alla promozione della lettura, ai “percorsi d’Autore”, alle passeggiate linguistiche, agli incontri con l’ “altra medicina”, etc..

Si riparte con Percorsi d’autore: passeggiate e visite culturali alla riscoperta e valorizzazione di autori e luoghi cittadini, con un itinerario in 6 incontri che vedranno come protagonista il gruppo dialettale "La n'è mai tròpo tàrdio". Il gruppo si è formato nell'àmbito dei corsi di dialetto spezzino tenuti da Pier Giorgio Cavallini e fa parte della compagnia teatrale "Il Palcoscenico", affiliata alla Fita.. L'iniziativa, volta a suscitare l'interesse per la nostra storia, le nostre tradizioni e il nostro dialetto e a salvaguardare la nostra identità culturale, prevede sei passeggiate con altrettanti incontri letterari nei quartieri della Spezia di fine Ottocento: Quartiere di Sant'Agostino, Quartiere del Prione, Quartiere della Piazza di Corte, Quartiere della Cittadella (o di Sant'Antonio), Quartiere del Torretto e Quartiere Umberto Primo.

La prima passeggiata avrà luogo il 25 gennaio alle ore 15 alla riscoperta dei quartieri della

vecchia Spezia (quartiere di Sant’Agostino): storia, architettura, curiosità e poi … tutti nella sala conferenze della Fondazione Carispezia per la proiezione di diapositive e la recitazione di componimenti di autori locali a cura del gruppo dialettale "La n’è mai tròpo tàrdio".

Appuntamento alle h 15.00 davanti alla sede Aidea, via Manin 27. In caso di condizioni atmosferiche avverse, l’incontro avverrà nella sala della Fondazione al 3 piano con proiezioni di immagini e lettura di testi. E’ necessaria la prenotazione entro il 23 info 3339503490 - 3297462081 info@aidealaspezia.org.

Tutti gli appuntamenti del progetto su http://www.universitadistrada.it/