Università della strada: non è Facebook, è Aidea

Tanti appuntamenti per la prossima settimana.

La Spezia - Si apre una nuova settimana con Aidea...



LUNEDI 21 gennaio ore 15,30 per il progetto Università di strada presso L. Classico L. Costa piazza Verdi corso di guida all’uso dello smartphone docente: Lorenzo Azzolini.



LUNEDI 21 gennaio ore 17,00 a Sarzana presso “Quarto piano” via Landinelli Aidea organizza due corsi di inglese.



martedì 22 gennaio alle ore 15,30 presso il CAMeC, Centro di arte moderna e contemporanea, piazza Cesare Battisti,1 per il corso di storia dell’arte contemporanea, avrà luogo una visita guidata alle mostre Da Vedova a Vedova e Lindsay Kemp Claudio Barontini. Disegni e fotografie. La prima mostra, un omaggio a Emilio Vedova - grande maestro dell’Informale italiano. Sono esposte oltre settanta opere grafiche. Arricchiscono l’esposizione alcune opere appartenenti sia alla collezione Cozzani che alla collezione Premio del Golfo del CAMeC, che testimoniano il legame che l’autore tenne con la città della Spezia. La seconda affianca una serie di ritratti fotografici di Lindsay Kemp realizzati da Claudio Barontini, a un cospicuo ciclo di disegni eseguiti dallo stesso Kemp, coreografo, attore, ballerino, mimo e regista britannico tra i più grandi al mondo, scomparso lo scorso 24 agosto all’età di ottant’anni.



La visita guidata, a cura di Eleonora Acerbi, storica dell’arte, è offerta dall’associazione agli associati e ai loro familiari. L’associazione si occupa di arte contemporanea fin dalla sua fondazione.



martedì 22 gennaio ore 17.15 presso L. Classico per il corso di Storia contemporanea , il dott. Chiappini, terrà un incontro sul tema Cina Le nuove vie della seta: rischi e opportunità. Giampaolo Chiappini, ex dirigente dell’Istituto Nazionale per il Commercio estero (ICE), ha vissuto a Tokyo dal 1998 al 2002, come direttore dell’Ufficio Ice presso l’Ambasciata d’Italia, con il compito di promuovere e sviluppare gli scambi commerciali dell’Italia con l’Oriente asiatico.

La Nuova Via della Seta consiste in un corridoio terrestre, un corridoio marittimo e un corridoio artico. Un piano di investimenti per il quale Pechino ha stanziato mille miliardi di dollari al fine di realizzare il “sogno cinese” e rendere la Cina ricca e potente.

MERCOLEDÌ 23 gennaio Letteratura ore 17,00 L. Classico Costa a cura della prof.ssa Milena Sturlese “Il deserto dei tartari”, di Dino Buzzati, uno dei maggiori narratori italiani del secolo scorso. Un successo di pubblico e di critica, che ha varcato i confini nazionali e che permane tuttora.



GIOVEDÌ 24 gennaio h 16,00 FILOSOFIA presso L. Classico, a cura di P. Fattori corso breve di filosofia antica: Le teorie greche del Tutto: l'apparente diversità della realtà nasconda un'unità intrinseca?

GIOVEDÌ 24 gennaio h 16,00 CERAMICA presso Gaggiola

VENERDI’ 25 gennaio alle ore 15 per il progetto Università di strada Incontri d’Autore a cura del gruppo dialettale "La n’è mai tròpo tàrdio” alla riscoperta dei quartieri della vecchia Spezia. Si inizia da una passeggiata al quartiere di Sant’Agostino: storia, architettura, curiosità e poi … tutti nella sala conferenze della Fondazione Carispezia per la proiezione di diapositive e la recitazione di componimenti di autori locali. Appuntamento alle h 15.00 davanti alla sede Aidea, via Manin 27. In caso di condizioni atmosferiche avverse, l’incontro avverrà nella sala della Fondazione al 3 piano con proiezioni di immagini e lettura di testi. E’ necessaria la prenotazione entro il 23 info 3339503490



VENERDI’ 25 gennaio alle ore 17 presso la Sc. Primaria Garibaldi, Isa 4,piazza Verdi, avrà luogo l’incontro “Essere genitore di un bambino/a con bisogni educativi speciali” Suggerimenti per sostenere ed aiutare i figli nell’apprendimento scolastico e non soloMetodi di apprendimento della lingua straniera e modalità di verifica delle conoscenze.. L’incontro è promosso da Aidea La Spezia e dal Comitato Genitori della Scuola Primaria G. Garibaldi, Isa 4, relatrice la pedagogista Martina Cecchi. Verranno indicate alcune utili strategie per sostenere i figli nel processo di crescita e nel percorso scolastico.



I corsi istituzionali sono riservati agli associati. Segreteria: V. Manin, 27, La Spezia mart., giov, h 10-12; da lunedì a venerdi h 17-19 tel. 333 9503490 - tel 329 7462081 info@aidealaspezia.org