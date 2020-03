Una web-fiction ambientata in città, anche questa è attrazione turistica

La Spezia - Promuovere e valorizzare il territorio e le sue eccellenze, attraverso una narrazione audiovisiva, nello specifico una web-fiction. È questo lo scopo del progetto 'Una fiction per raccontare lo spirito della città e del suo territorio', nato in Toscana, che approderà nella nostra città, con il patrocinio del Comune della Spezia. L'iniziativa consiste nella realizzazione di una web-fiction, composta da dieci episodi, costruita con gli stessi codici cinematografici e di intrattenimento. La struttura narrativa segue le vicende di sette persone in soggiorno alla Spezia per vari motivi. La storia favorisce, un meccanismo d'identificazione protagonisti/ambiente, in una situazione di 'scoperta del luogo'.

La transizione dalla Toscana alla Spezia avviene in questo modo: mentre i protagonisti sono a pranzo nel ristorante di Andrea Bocelli, manifestano l'intenzione di andare a fare una gita al mare, alla Spezia. E qui inizia la fase 'spezzina': la storia transita in città che diventa il 'nuovo luogo di scoperta e di avventure' per i protagonisti della fiction. "Abbiamo colto un'occasione. Abbiamo bisogno di continuare a promuovere la nostra città e rivelarne la storia. Il marketing territoriale corre anche su internet, e la web-fiction con protagonista la nostra città, abbiamo l'occasione di seguire e immedesimarci in turisti in visita, riscoprendo anche la nostra identità e luoghi che ormai sappiamo così familiari da quasi non apprezzare più come autenticamente unici" - dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini - Dobbiamo guardare e riflettere sulle nostre bellezze e per guardare al nostro futuro. Appena terminato questo momento emozionale dobbiamo essere pronti a ripartire. Abbiamo creduto fosse un progetto importante per promuovere e valorizzare il nostro territorio".



"Abbiamo aderito con entusiasmo alla proposta di utilizzare la nostra città come palcoscenico della puntata finale di questa web-fiction. Le nuove modalità di comunicazione, a cui guarda con sempre maggiore attenzione il pubblico giovanile, e non solo, può infatti rappresentare l'occasione di promuovere la nostra immagine oltre i confini nazionali. Questa produzione nasce a Pisa e arriva a Spezia. Ci sono sette personaggi che cominciano a muoversi dalla città toscana. Abbiamo poi colto il valore aggiunto di brand quali Vespa-Illy-Parmigiano Reggiano, che sostengono l'evento insieme alla famiglia Bocelli, che ha dato un prezioso contributo. Trovo che sia una grande opportunità unirci a marchi così prestigiosi e conosciuti nel mondo come simbolo dell'italianità, in un momento di grande difficoltà per l'immagine stessa dell'Italia sul piano turistico-culturale" - dichiara l'assessore al Turismo Paolo Asti, che aggiunge: "Se il progetto andrà avanti si potrebbe pensare anche ad una serie su Spezia. È uno strumento nuovo e usare questa forma di comunicazione è all'avanguardia. Una produzione di alto livello grazie alla quale la città potrà essere identificata e conosciuta con i nostri luoghi più suggestivi. Dal castello San Giorgio al centro storico". D'Acunzo, direttore della produzione, aggiunge: "La storia racconta di un gruppo di persone che partono da Pisa e si ritrovano nel ristorante di Bocelli. Iniziano a parlare di voler vedere un luogo di mare: decidono dunque di venire alla Spezia dove si conosceranno meglio. Raccontiamo un bel cambiamento che avviene proprio alla Spezia. I luoghi delle fiction sono presi d'assalto dai turisti, come esempi potremmo citare: la scalinata di Joker oppure i luoghi del Commissario Montalbano. Il nostro scopo è mostrare la Spezia dal punto di vista di questi personaggi. Alla serie hanno aderito alcuni gruppi industriali e anche Terra film che ha acquistato Emi records".



C.Alf.