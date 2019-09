Una targa per il poeta e scrittore spezzino Giovanni Bilotti

La Spezia - Domani, sabato 14 settembre alle 11.30 presso la Sala Giunta del Comune della Spezia, il presidente dalla Fondazione Villaggio Famiglia onlus, Bruno Dal Molin, consegnerà un riconoscimento al poeta e scrittore spezzino Giovanni Bilotti.

Si tratta di una targa che sarà donata a Bilotti perché "grazie alla sua opera letteraria non solo ha contribuito alla divulgazione della storia del nostro territorio ma ha incarnato lo spirito della Fondazione Villaggio Famiglia, ossia l’unione fra le generazioni".



La cerimonia si aprirà con i saluti del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini. Successivamente il presidente della Fondazione Villaggio Famiglia consegnerà a Bilotti la targa ed Egidio Banti ne illustrerà l’opera letteraria.



Giovanni Bilotti, scrittore e poeta spezzino, è nato alla Spezia e vive a San Terenzo di Lerici. Ha pubblicato diverse raccolte di liriche (alcune delle quali selezionate al Premio Viareggio), racconti, parodie, testi di ricerca storica e poemi impegnati nel campo animalista e sociale. Nel 1986 una università inglese gli ha conferito la laurea honoris causa in Scienze Umanistiche. La sua opera è stata oggetto di profonde analisi critiche e linguistiche, tra cui alcuni studi monografici: "Una vita in versi" del filologo Alberto Zattera; "Giovanni Bilotti e L' infinito della poesia" del Professor Francesco D'Episcopo, docente presso il Dipartimento di Filologia moderna, Salvatore Battaglia, della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Napoli, Federico II, dove insegna Letteratura italiana; Critica letteraria e letterature comparate; Giovanni Bilotti, "Declinazione di un mistero poetico" della Professoressa Maria Luisa Tozzi. Suoi libri sono stati scelti come testi scolastici.

Nel 2018 ha pubblicato per Edizioni Cinque Terre il libro "Il racconto di Rebocco".