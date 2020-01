Una tappa del 'videogiro' passerà dalla Spezia

La Spezia - Dopo l'anteprima torinese del 20 gennaio i sette corti partecipanti al contest video-ciclistico "Videogiro" approderanno nelle città location delle riprese dove saranno sottoposti al giudizio del pubblico. I comuni interessati, che fanno parte di Sìnémàh (primo circuito italiano di sale cinematografiche e festival dei territori di provincia - www.sinemah.net) sono: Almese (To), Candelo (Bi), Carmagnola (To), Collegno (To), Malesco (Vb) e Saluzzo (Cn) ma anche La Spezia. Un percorso che ha portato altrettanti filmmaker, uno per ogni comune coinvolto, alla realizzazione di un video della durata massima di 5'. I corti, girati nel 2019 nei comuni assegnati e nei territori direttamente confinanti con essi, hanno avuto tema libero, ma protagonista assoluta è la bicicletta in tutte le sue sfaccettature. Seguirà ai corti la proiezione di "Valetti. Il campione dimenticato" di Damiano Monaco, dedicato a Giovanni Valetti, campione ed eroe del suo tempo di cui poco o nulla rimane nella memoria collettiva e degli addetti ai lavori. Le tre performance video-ciclistiche più votate riceveranno il 1° premio di 1.000€; 2° premio di 400€; 3°premio di 100€. Videogiro è curato per Open Cinema dall’Associazione Piemonte Movie - che da sempre opera per la promozione e diffusione del cinema realizzato in Piemonte. Open Cinema è un progetto operativo della Compagnia di San Paolo curato da Itinerari Paralleli. Per saperne di più: www.sinemah.net | www.piemontemovie.com



I video-ciclisti in gara sono: Alberto e Luca Borgatta con NOWAK (girato ad Almese) alla scoperta dell’impresa del fotoreporter polacco Kazimierz Nowak; Loredana Boscarato con L’Infausto giro (girato a Collegno) che ci porta in un tour dove gli ostacoli sono i fantasmi della propria vita; Omar Bovenzi con Titanio (girato alla Spezia) che riassume, in un dialogo tra lo stesso regista e suo padre, le tappe di un percorso lungo più di 35 anni; Riccardo Fedele con Sorridi, tanto è lo stesso (girato a Carmagnola), in cui il giovane Mino dovrà trovare il coraggio di salire per la prima volta su una bicicletta; Giacomo Piumatti con Ysangarda girato nella Baraggia di Candelo, la “savana padana”, in sella ad una bicicletta; Massimiliano Riotti con Valle Vigezzo (girato a Malesco) per un viaggio in compagnia di quattro personaggi che attraverso le due ruote scoprono la Valle e Gabriele Testa con Catene (girato a Saluzzo) in cui la bicicletta è punto di incontro e scontro tra un padre ossessionato dal successo in gara e sua figlia che usa le due ruote per allontanarsi da lui. Il giovane regista spezzino Omar Bovenzi ha girato alla Spezia il suo corto Titanio che riassume, in un dialogo tra lo stesso regista e suo padre, le tappe di un percorso lungo più di 35 anni.



EVENTI/TAPPA – IL CALENDARIO

20 gennaio: Torino, Cinema Massimo MNC (Via Giuseppe Verdi, 18), ore 20.45;

1 febbraio: Almese (TO), Teatro Magnetto (Via Avigliana, 17), ore 21.00;

11 febbraio: Collegno (TO), Cinecircolo Suburbana (Via Arturo Bendini, 11), ore 21.00;

11 febbraio: La Spezia, Cinema Il Nuovo (Via Cristoforo Colombo, 99), ore 20.00;

12 febbraio: Carmagnola (TO), Cinema Elios (Piazza Verdi, 4), ore 21.00;

17 febbraio: Saluzzo (CN), Cinema Magda Olivero (via Palazzo di città, 15), ore 21.00;

18 febbraio: Candelo (BI), Cinema Verdi (Via Senatore Marco Pozzo, 2), ore 21.00;

29 febbraio: Malesco (VCO), Cinema Comunale (Piazza Ettore Romagnoli), ore 21.00.