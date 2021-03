Una serata in streaming per onorare le donne

La Spezia - Diversi sono i volti dell’umanità al femminile che, nell’esistenza quotidiana, giocano ancora ruoli di vittime, vestono panni scomodi e sostengono pesanti fardelli o sfide impegnative tra luci ed ombre della loro anima. Sotto gli sguardi della società e di uomini incapaci di accoglierne la profondità o inchinati dinanzi alla loro naturale grandezza, le donne hanno sempre dato voce all’amore, diffondendo il loro canto alla bellezza della vita. Lunedì 8 marzo alle 21 in diretta sulla pagina Facebook "COMPAGNIA QUELLICHEILTEATRO", la compagnia le onora e le celebra con la Diretta “Quelle come me regalano sogni…”. Attraverso immagini e testi a loro dedicati gli attori animeranno la serata come spazio di intime emozioni e luogo di condivisione e riflessione.