Una serata di circo per aiutare chi salva i migranti

Circus Sea alla palestra di Via Castelfidardo, in scena artisti da tutta Italia e gli ospiti della Cittadella di Pegazzano.

La Spezia - Spezia risponde presente a CircusSea, azione proposta da AltroCirco, piattaforma che promuove il circo sociale, "contro l’indifferenza davanti alla morte di migliaia di esseri umani, segno terribile del tempo in cui viviamo, affinché il mondo circense si unisca con la sua energia dirompente alla moltitudine di chi non vuole più restare a guardare", come spiegano i promotori. Un'iniziativa che, in particolare, intende sostenere Mediterranea Saving Humans, il progetto che grazie ad una nave volontaria sta presidiando le acque del Mar Mediterraneo per salvare i disperati del mare.



Lo sprone di AltroCirco a Spezia ha trovato pronta risposta in Circo galleggiante, che ha immaginato il cabaret Circus Sea per venerdì 19 aprile alla palestra del sodalizio al numero 1 di Via Castelfidardo alla Spezia. Il programma...



Ore 19.30 aperitivo cucinato con amore da Origami LaSpezia LiveClub



Ore 21.00 spettacolo con:



La Compagnia Begheré - Viareggio

Samuele Mariotti - Firenze

Andrea Vanni - Lucca

Stefano Locati- Milano

Amalia Ruocco - Modena/Napoli/mondo

Danzabilmente - La Spezia

Buffa - Artista di strada- Massa

BRIGHèLA - La Spezia

Andrea Bonomi - La Spezia

I ragazzi del CAS Cittadella della Pace Pegazzano- Ritmazione - La Spezia

Francesco Pellegrotti Pelle - La Spezia

Agostino Cor e Bugo - Genova



Ingresso con sottoscrizione. Il ricavato verrà versato sul conto dedicato a Mediterranea:

Banca Etica – Conto intestato a: Associazione Ya Basta Bologna

IBAN: IT44N0501802400000016734824 - BIC: CCRTIT2T84A