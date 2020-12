Una serata dedicata alla Commedia per l'Immacolata concezione

La Spezia - Martedì prossimo 8 dicembre ricorre la solennità dell’Immacolata concezione, festa di precetto. Il vescovo, come ogni anno, presiederà alle 10 la Messa pontificale nella chiesa di Santa Maria Assunta alla Spezia, già pro-cattedrale della diocesi. In serata, alle 21.15, la solennità religiosa mariana sarà occasione per una serata di avvio del cartellone del Teatro Civico spezzino. Com’è ovvio, non sarà un evento in presenza, ma trasmesso a distanza dalla televisione diocesana Tele Liguria Sud e da alcuni canali “streaming”. La serata sarà dedicata, in vista dell’anno dantesco 2021, alla “Divina Commedia”. I brani più belli e significativi saranno proposti dall’attrice Lucilla Giagnoni. Significativo è anche il titolo della serata: “Vergine Madre - Canti, commenti e racconti di un’anima in cerca di salvezza”. Ricordiamo che i canali di Tele Liguria Sud sono il 19 per la Liguria e il 172 per la Toscana. Lo “streaming” sarà sui canali web e social della stessa Tele Liguria Sud, del Teatro Civico, del Comune della Spezia e di CdS.