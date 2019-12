Una serata anni Cinquanta al Civico per aiutare Angsa

La Spezia - E’ passato un anno dall’incendio che ha distrutto, in Via Bragarina, la sede spezzina dell’Associazione nazionale genitori soggetti autistici. Un dolore profondo ha segnato, per questo triste evento, una comunità intera che si è impegnata per sostenere l’importante lavoro dell’associazione Angsa che con l’incendio ha perso molte attrezzature didattiche, tra le quali i computer. Ed a questo punto che entrano in scena la cultura, il teatro e il consorzio Sican, il consorzio di aziende operanti nel settore navale, di cui Cristiana Pagni è presidente, che ha prodotto per il 17 gennaio, alle 20.45, una serata alternativa.

In quella data infatti verrà portato in scena lo spettacolo teatrale “Reazione a catena” una commedia brillante, in un atto unico, scritta dall’avvocato Emanuele Messina, già autore di Essenza Lerici, che racconterà una storia ambientata proprio nella perla del Golfo ambientata negli anni Cinquanta. Si parlerà di famiglie e di legami. La regia è di Maurizia Riccobaldi ed è prevista anche tanta musica con il trombettista Emilio Soana, il compositore e sassofonista Paolo Barbieri e il trombonista Andrea Andreoli.

L’iniziativa ha colto anche il favore del Comune della Spezia che ha messo a disposizione, gratuitamente, il Teatro civico. La presentazione dello spettacolo si è tenuta questa mattina al Circolo ufficiali della Spezia.

I biglietti per la serata del 17 gennaio saranno al costo di 13 euro e saranno disponibili sia al Teatro civico che nell’ufficio dell’avvocato Paolo Paterno, da Felicita Boutique che dal Bar Costa di Lerici. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto all’associazione Angsa.

C’è anche una nota per il pubblico che è invitato a vestirsi stile anni Cinquata. “Per celebrare quell'epoca - si legge in una nota - così feconda sotto il profilo culturale e musicale, carica di quella voglia di rinascita che contraddistingue la fine di ogni lungo e doloroso periodo di crisi”.



(foto: repertorio)