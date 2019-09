Una serata a tutto formaggio al Parco delle Clarisse

La Spezia - Bio Garden Party, secondo appuntamento questa sera con l’evento cultural-musical-gastronomico organizzato per tre venerdì consecutivi da Aidea, Associazione Orti di San Giorgio, Slow Food, Condotta la Spezia - Golfo dei Poeti con il patrocinio del Comune della Spezia. Dopo la degustazione di testaroli e acciughe di venerdì scorso - allietata dalle note jazz della Monday Big band - sarà il formaggio il principale protagonista domani sera, selezionati da Angela del Santo di Arte Bianca, un presidio Slow-Food nel centro storico che per l’occasione proporrà formaggi a latte a crudo prodotti in malga o alpeggio da piccole realtà di produzione del territorio. La serata si intitola "Parlando di Cheese" ovvero Cheese 2019, l'evento sui formaggi in programma a Bra dal 20 al 23 settembre, una delle più importanti kermesse mondiali dedicati al formaggio.



Ma non solo: nella verde cornice del parco delle Clarisse – precisamente nell’area all’aperto dell’Orto Bar Il Poggio - si parlerà di ambiente grazie alla coop.sociale B-leaf: "Eco-Footprint, l’impronta ecologica: quanto impatto creiamo sulla terra – a cura di F. Cantieri, L. Susana Crespo, I. Torniai. Finale in musica folk-rock dalle 20 con la band de "Gli Inaffidabili" composta da Nicola Bazzani, chitarra voce -Tania Lunghi, voce - Massimo Furno, tastiere - Andrea Mori, batteria - Simone Cargiolli, tromba/ukulele - Walter Roncone, basso.



La degustazione inizia alle 18,30 e termina alle 19,30 e costa 10 euro a persona (necessario prenotare perché i posti sono limitati, Bar il Poggio 347 8438442 e 346 372021, le degustazioni includono i prodotti protagonisti di ciascuna degustazione e due calici di vino a persona), a seguire il seminario sull'ambiente e il concerto a ingresso gratuito. "L’obiettivo del Bio Festival - spiegano gli organizzatori - è quello di valorizzare l’esperienza dell’agricoltura urbana, il rapporto con il mondo agricolo e le produzioni di qualità che sono il frutto della conservazione delle tradizioni e di antichi saperi, nel rispetto della biodiversità vista come valore da perseguire e tutelare. L’esperienza degli orti urbani infatti, non rappresenta solo una risorsa concreta per le persone, ma anche un ambito promotore di nuove idee e pratiche sulla qualità della vita, la sostenibilità urbana, il rapporto uomo, ambiente e natura, l’educazione ambientale, la crescita personale, l’amicizia, lo sviluppo di capacità, l’inclusione e la coesione sociale". Degustazioni a cura di SlowFood Condotta La Spezia – Golfo dei poeti; vino a cura delle associazioni Orti di San Giorgio e AIDEA.