Una serata a teatro per far rinascere l'associazione dei ragazzi autistici

La Spezia - Un anno fa un incendio devastava la sede dell'Angsa (Associazione nazionale genitori soggetti autistici) in via Bragarina e l'associazione lanciava un appello a tutte le categorie di professionisti per ricevere un aiuto al fine di poter riacquistare i computer e l'altro materiale didattico andati distrutti nell'incendio. L'avvocato Emanuela Messina, reduce dal successo del suo libro "Essenza di Lerici" ha raccolto l'appello ed ha scritto una commedia brillante in unico atto ambientata a Lerici negli anni '50 al fine di raccogliere la somma necessaria per l'acquisto del materiale.

L'idea è stata accolta con entusiasmo da Cristiana Pagni, presidente di Si.Ca,N., un consorzio di aziende operanti nel settori navalmeccanica, che ha deciso di produrre lo spettacolo. Il Comune della Spezia, ha trovato l'iniziativa cosi meritevole, da offrire il proprio patrocinio, ospitando al Teatro Civico la rappresentazione teatrale. Un variegato cast di attori d'esperienza per la regia di Maurizia Riccobaldi, e grandi musicisti jazz del calibro del grande trombettista Emilio Soma, del sassofonista compositore ed arrangiatore Paolo Barbieri e dei trombonista Andrea Andreoli, per l'unica rappresentazione di "Reazione a catena", commedia brillante in unico atto, ambientata nella Lerici del dopoguerra tra le famiglie di naviganti.

I biglietti, posto unico, saranno venduti a 13 euro sia dal Teatro Civico che dall'avvocato Paolo Paterno (via whatsapp 3409793904), che dalla Boutique Felicita e dal Bar Costa a Lerici. Il ricavato sarà devoluto ad Angsa. Per ricreare la ambientazione dell'epoca si invita il pubblico a vestirsi alla maniera degli anni '50, per celebrare quell'epoca così feconda sotto il profilo culturale e musicale, carica di quella voglia di rinascita che contraddistingue la fine di ogni lungo e doloroso periodo di crisi.