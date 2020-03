Una sera con le stelle per fuggire dalla realtà

La Spezia - Per aspera ad astra. Una formula utilizzata spesso in questo periodo di crisi mondiale. Quelli del Gruppo Astronomia Digitale l'hanno invece presa alla lettera e offrono per domani sera l'opportunità a chiunque abbia una connessione Internet di farsi un vero e proprio "giro" tra le stelle. Le riunioni tematiche degli appassionati iscritti all'Unione Astrofili Italiani saranno infatti trasmesse in streaming in questo periodo di isolamento forzato per la popolazione. Il gruppo spezzino propone dunque una teleconferenza di astronomia su web per giovedì 19 marzo (ore 21) sul tema "Alla scoperta di altri mondi: i pianeti extrasolari".

Si parlerà, in modo divulgativo, della ricerca sui pianeti extrasolari, e ci sarà, per la prima volta la ripresa in diretta del transito del pianeta extrasolare Wasp 43 b, distante 261 anni luce dalla Terra. Il tutto sarà reso possibile grazie al telescopio situato nel terrazzo dell'abitazione del relatore, ovvero il presidente del GAD Claudio Lopresti. Il transito, assieme alla conferenza, saranno visibili a chi si collegherà a questo indirizzo, alle altre associazioni italiane, e anche al pubblico generico che si vorrà collegare e a cui interessa l'argomento astronomico.



(Nel caso si veda lo schermo, ma non si riesca ad ascoltare bene l'audio, è possibile accedere anche tramite telefono, allo 0291294627 con codice accesso per l'audio telefonico 946-182-493).



info www.astronomiadigitale.com