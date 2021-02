Una rassegna sul nuovo cinema israeliano su MioCinema

La Spezia - E' disponibile Al Nuovo-Astoria-Garibaldi streaming con MioCinema una rassegna cinematografica dedicata al "Nuovo cinema israeliano". Dieci titoli fondamentali che danno uno spaccato di una società e di una cultura che fonda le sue radici in tempi lontanissimi e che ancora oggi ritroviamo nelle scelte di una società e dei singoli individui che ne fanno parte.

Una rassegna in cui vengono affrontati temi di conflitto, di cambiamento, di rinascita, attraverso un linguaggio e un registro poetico e delicato, da Foxtrot – la danza del destino, vincitore di otto Ophir Awards, il più importante riconoscimento del cinema israeliano, a Valzer con Bashir, vincitore del Golden Globe, per accompagnare il pubblico alla scoperta di un cinema e di una cultura densi di storia. La rassegna è presentata da Maya Katzir, addetta culturale dell'ambasciata di Israele in Italia, in una conversazione con Ariela Piattelli, direttrice del Pitigliani Kolno’a Festival.



QUESTI I TITOLI DELLA RASSEGNA

Foxtrot – La danza del destino di Samuel Maoz

Una settimana e un giorno di Asaph Polonsky

La casa delle estati lontane di Shirel Amitay

Viviane di Ronit Elkabetz, Shlomi Elkabetz

La sposa promessa di Rama Burshtein

Lebanon di Samuel Maoz

Il giardino di limoni di Eran Riklis (2008)

Valzer con Bashir di Ari Folman

La banda di Eran Kolirin

Matrimonio tardivo di Dover Koshashvili