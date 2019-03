Una performance degli studenti del Capellini-Sauro al CAMeC

La Spezia - Il CAMeC Centro Arte Moderna e Contemporanea (piazza C. Battisti, 1 La Spezia) presenta, nella cornice della personale del pittore spezzino Roberto Braida. Ipnosi, la performance “Corrispondenze ipnotiche” degli studenti dell’istituto Capellini Sauro in collaborazione con Prodanza ASD.

I ragazzi – dopo aver visitato la mostra – si ispireranno ad essa per realizzare pezzi musicali e performance teatrali. Promossa dal Comune della Spezia, patrocinata dalla Provincia della Spezia, e prodotta dal CAMeC, in collaborazione con Casa d’arte San Lorenzo e C.R.A. Centro Raccolta Arte, la mostra proseguirà fino a sabato 7 aprile.



Artista dalla quarantennale esperienza, Braida torna – dopo un lungo itinerario che lo ha visto protagonista in Toscana, Sardegna, Sicilia e altre località italiane – ad esporre nella propria città natale a distanza di qualche anno da La linea d’acqua ospitata al Museo Tecnico Navale.

Curata da Luca Nannipieri, l’esposizione, sottopone alla visione del pubblico circa 25 opere realizzate dall’autore negli ultimi 24 mesi. Gli eleganti orizzonti del pittore conducono il visitatore in un percorso fantastico dandogli la sensazione di trovarsi di fronte al mare. Ma il mare non c’è. Un magnifico inganno, una trance ipnotica indotta dall’abilità del Maestro, attraverso il colore.



La mostra è accompagnata da un prezioso catalogo bilingue Editoriale Giorgio Mondadori.



L’evento è gratuito e aperto anche al pubblico esterno.



Indirizzo: Piazza Cesare Battisti 1 – La Spezia

Orari: da martedì a domenica dalle 11.00 alle 18.00. Chiuso il lunedì

Contatti: Tel. +39 0187 727530 | email: camec@comune.sp.it | fb. CAMeC La Spezia

Per informazioni: Tel. +39 0187 727530, camec@comune.sp.it http://camec.museilaspezia.it