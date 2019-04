Una passeggiata alla scoperta dell'Umbertino

La Spezia - Venerdì 12 aprile alle ore 15 l'associazione Aidea convoca tutti al sesto appuntamento di Percorsi d’autore: passeggiate alla riscoperta dei quartieri della vecchia Spezia e valorizzazione di autori cittadini, con protagonista il gruppo dialettale "La n'è mai tròpo tàrdio". E’ la volta del Quartiere Umbertino: storia, architettura, curiosità e poi … tutti presso il centro anziani di via Corridoni per la proiezione di diapositive e la recitazione di componimenti dialettali di autori locali. Soprattutto del “poeta della città”, Renzo Fregoso. INGRESSO LIBERO

Il quartiere Umberto I occupa una porzione regolare tra V.le Garibaldi, V.le Amendola, V.le Ferrari e la stazione ferroviaria. Inaugurato dal re d'Italia Umberto I, nel 1889, testimonia la risposta al problema abitativo causato dalla costruzione dell’Arsenale. Ebbe il suo cuore nella Piazza Benedetto Brin con i suoi Liberty, lasciati all'edificazione privata, che sorgono accanto alle case operaie e la chiesa Nostra Signora della Salute (o anche Madonna della Scorza).

Appuntamento alle h 15.00 davanti alla Chiesa. In caso di condizioni atmosferiche avverse, l’incontro avverrà presso il centro anziani di via Corridoni con proiezioni di immagini e lettura di testi. E’ gradita la prenotazione info 3339503490 - 3297462081 info@aidealaspezia.org.

