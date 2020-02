Una nuova settimana con Aidea

La Spezia - Aidea, Associazione italiana per l’educazione degli adulti, presenta gli appuntamenti della settimana.



Mart. 18 febbraio c/o L. Classico STORIA DELL’Arte ore 15,30 Arte nelle Cinque Terre, relatore Attilio Casavecchia, studioso di storia e arte relative al territorio spezzino e in particolare alle Cinque Terre. E' autore di numerose ricerche storiche e del volume La dote. Amore e intrighi nelle Cinque Terre del ‘600.



martedì 18 febbraio h 17,10 c/o L. Classico, Storia contemporanea Andrea Buchignani presenterà un’introduzione alla Storia del diritto romano e italiano in 2 incontri.



Mercoledì 19 febbraio h 17,00, a cura di Clara Vigorito, incontro conclusivo sul tema dell’icona: esperienza pratica di lettura in gruppo di un’icona.

giovedì 20 febbraio h 16,00 c/o L. Classico per il corso di FILOSOFIA, Giorgio Di Sacco introdurrà un tema di grande attualità: “il problema della verità in relazione alla liquidità del mondo informativo multimediale.”



SABATO 22 febbraio ore 17.30 Via Persio, 27 Reading poetico dei poeti Fabio Ferrari e Gian Paolo Ragnoli con accompagnamento musicale. Fabio Ferrari, vincitore di numerosi premi letterari, e presente diverse raccolte di poesie, ci sorprende con le sue liriche che partono da esperienze semplici, quotidiane e ci conducono ad una riflessione su noi stessi.

Gian Paolo Ragnoli ha scritto su varie riviste, cartacee e on line, poesie, racconti e saggi critici e ha pubblicato, recentemente "Un lungo addio", raccolta di poesie scritte nel corso di quarant’anni. INGRESSO LIBERO. E’ gradita la prenotazione



Si ricorda che le iscrizioni al corso di cucina si chiudono il 24 febbraio.



Si attiveranno nel mese di marzo 2 brevi corsi di inglese

a) “inglese turistico” finalizzato a fornire ai partecipanti gli strumenti e la fluidità adeguata alle situazioni in cui si hanno rapporti con stranieri.

B) “inglese per viaggiare” studiato per tutti coloro che desiderano migliorare la propria conoscenza pratica dell’inglese per visitare il mondo con più sicurezza. Partendo da dialoghi in situazioni tipiche, si apprenderà la fraseologia adeguata ai diversi contesti



Sono aperte le iscrizioni al corso “Social 10 e lode!” Guida per il quotidiano e per l’azienda:

utilizzo dei principali social network e creazione di una strategia di comunicazione, docente

Chiara Tenca, giornalista. Questo corso si propone di approfondire l'utilizzo dei principali social

network: Facebook, Instagram, Twitter e Linkedin anche per un impiego a livello aziendale.



I corsi sono riservati agli associati. Le conferenze sono a ingresso libero Segreteria: V. Persio, 27, La Spezia mart., giov, h 10-12; da lunedì a venerdì h 17-19 tel. 333 9503490 - tel 329 7462081- 0187 300835 info@aidealaspezia.org