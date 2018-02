Una nuova settimana con Aidea

La Spezia - Una nuova settimana con i corsi Aidea.



Martedì 6 FEBBRAIO corso di Storia dell’arte, ore 15,30 presso L. Classico L. Costa piazza Verdi, incontro dedicato a “Giovanni Fattori, le battaglie “ presentazione di Piergiorgio Sommovigo, esperto d’arte, con introduzione storica di Cristina Mirabello, conversazione con proiezione di immagini. Già dalla prima metà dell’Ottocento la rappresentazione pittorica delle guerre contemporanee era entrata a fare parte del cosiddetto genere storico. In Italia bisognerà aspettare l’Italia pienamente risorgimentale per poter parlare di vere e proprie opere in grado di riportare con fedeltà i vari momenti del conflitto bellico. Giovanni Fattori, come molti artisti della metà dell’Ottocento e come la maggioranza di coloro che aderiranno al gruppo fiorentino dei Macchiaioli, si arruolò e combattè per la propria nazione. Le sue opere restarono tra le più celebrate ed apprezzate, per la sottile capacità di cogliere l’aspetto più umano del conflitto. L’unicità dell’artista sta nel riuscire a fare di tutti i partecipanti agli scontri i protagonisti, con un intento non di carattere celebrativo, ma in grado di riportare la fatica ed il dolore di questi eroi comuni.



martedì 6 FEBBRAIO CORSO DI STORIA CONTEMPORANEA ore 17,10 prosegue “A sud di dove? Storia economica e culturale dell'Italia meridionale (1861-2011)” a cura di Lorenzo Baruzzo, dell’Associazione “Libera”, presidente della Consulta Comunale di Sarzana per la Legalità. Un punto di vista sulla "meridionalismo" per rimettere a punto la questione di un'identità nazionale irrisolta e frammentaria.



Letteratura mercoledì 7 FEBBRAIO “Le donne, i cavallier, l'arme, gli amori, / le cortesie, l'audaci imprese io canto'. Tre incontri dedicati a Ludovico Ariosto e al personaggio di Angelica nell'Orlando Furioso a cura della profssa Cinzia Forma, docente di lettere classiche presso Liceo Costa, responsabile del laboratorio teatrale degli allievi.



FILOSOFIA giovedì 8 FEBBRAIO Sede: L. Classico L. Costa p.zza Verdi, ore 16,00, a cura di Patrizia Fattori, Il concetto di democrazia nel '900: La democrazia e le sue criticità nel pensiero di Norberto Bobbio. Filosofo, giurista e politologo, professore per lunghi anni all'università di Torino, Norberto Bobbio è una delle più illustri figure della cultura del Novecento italiano. Il suo pensiero etico-politico è caratterizzato fin dai suoi esordi da una profonda fede, insieme teorica e pratica, nel principio della responsabilità civile della riflessione intellettuale.



Psicologia giovedì 8 febbraio ore 18,00 corso “Parlare in pubblico” Si moltiplicano le occasioni che richiedono abilità di parlare in pubblico. In questi incontri svilupperemo la capacità di attrarre l’attenzione di chi ci ascolta, a gestire in modo ottimale noi stessi e a potenziare le nostre capacità. Sarà dato ampio spazio al lavoro attivo dei partecipanti attraverso esercitazioni, simulazioni e role playing. 4 incontri conduce la dott.ssa Pierpaola Grillo – counsellor ad indirizzo gestaltico



CORSO DI ERBORISTERIA venerdì 9 Febbraio 2018 dalle ore 16,00 alle 17,30 (corso base); dalle 17,30 alle 19,00 (corso avanzato) docente Sara Mainenti, farmacista ed esperta in erboristeria.Ogni lezione è strutturata da una parte teorica (riconoscimento della pianta e uso salutare) e una parte pratica per la preparazione di semplici tisane.



Corsi riservati ai soci. Segreteria: V. Manin, 27, La Spezia mart., giov, h 10-12; da lunedì a venerdi h 17-19 tel. 333 9503490 - tel 329 7462081 info@aidealaspezia.org