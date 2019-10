Una "notte mostruosa" per bambini e genitori

La Spezia - Giovedì 31 ottobre, dalle ore 21 alle 23, bambini e genitori sono invitati al Museo del Castello di San Giorgio (via XVII Marzo) per festeggiare la notte più mostruosa dell’anno con una nuova edizione dell’evento rivolto a bambini e genitori. Per il decimo anno consecutivo, Il Museo Archeologico del Castello festeggia insieme alla città l’evento e presenta una serie di rinnovate proposte per bambini e di spettacoli per tutta la famiglia.

Si tratterà di una serata di attività e di laboratori didattici e ludici ispirati al tema del mistero e dell'occulto nel mondo antico. In questa occasione di festa il museo si "travestirà" e si consiglia anche ai partecipanti di vestirsi secondo il tema della paura. Quest’anno i partecipanti potranno scegliere fra ancor più laboratori con attività rivolte anche ai genitori, grazie alla disponibilità di spazi coperti che permetteranno di sfruttare le ampie terrazze del Castello. Partecipano all’evento con i loro laboratori il Museo del Sigillo con il sigillo del principe di Sansevero, inventore ed alchimista settecentesco, e il Museo Etnografico con la realizzazione di un erbario stregato.



Gli operatori guideranno così i ragazzi in laboratori creativi che li vedranno realizzare mummie egizie, gatti neri e maschere di Ciclope, uova di drago o coniare monete da una zecca clandestina, sfidare il ketos, mostro marino dell’antica Grecia, nella sua grotta e assistere a spettacoli di streghe con le bolle di sapone e di spettri nascosti nella cripta. Anche gli adulti saranno coinvolti con il trucco mostruoso di Alessandra Lari, pluripremiata body e face painter, e venire trasformati in esseri della notte. Si potrà anche assistere all’esibizione live di body e face painting di Matteo Arfanotti, campione mondiale di body e face-painting. Si potrà salire sulla terrazza più alta per farsi coinvolgere dalla Compagnia Teatro Scalzo che proporrà la coinvolgente esibizione di danza col fuoco, sciabole e vetri.



Quest’anno gli operatori condurranno un laboratorio ogni mezz’ora a partire dalle 21 per permettere ai bambini di seguirli con più facilità e di avere attese minori. Ricordiamo che nella serata sarà attivo dalle 20 fino alle ore 24.00 il servizio gratuito di autobus navetta da e per Piazza Verdi, mentre gli ascensori che collegano via del Prione al Museo del Castello sono chiusi per manutenzione.

Un’altra informazione importante è che, per agevolare l’accesso ai partecipanti, si possono acquistare i biglietti di ingresso al museo in prevendita presso il Teatro Civico in p.zza Mentana 1, La Spezia, tel. 0187-727521 (orario: lunedì-sabato 8:30 – 12; mercoledì: 8:30 – 12, 16 – 19) e presso l’infocenter in via del Prione 234 – La Spezia, 0187/026152 (orario: dal 26 al 31 ottobre ore 10-13 e 14-17). Il costo di ingresso è di 5 euro a bambino tra i 4 e gli 11 anni, gratuito per i piccoli fino a 3 anni e di 3 euro tra i 12 e i 99 anni. I secondi e terzi figli pagheranno 3 euro.



Di seguito il programma:

1) “VOLEVO UN GATTO NERO…” FORTUNE E SFORTUNE DEL GATTO NERO NEL MONDO ANTICO

Sara Lenzoni e Gianfranco Berghich

Ore 21-21.40-22.20

Un laboratorio per scoprire come il gatto nero veniva considerato dagli antichi Greci e Romani e realizzare il proprio magico felino che ci proteggerà del buio e dai brutti sogn



2) ERBARIO STREGATO!

a cura del Museo Etnografico “G. Podenzana”

Silvia Nardi, Coop Zoe

Ore 21-21.30-22-22.30

Belladonna, cicuta, mandragora sono alcune delle piante usate dalle streghe per volare e ammaliare!

Pozioni d'amore, incantesimi e malocchio venivano prodotti con fiori, foglie, radici e cortecce.

Solamente i più coraggiosi sopravviveranno ai segreti contenuti nel calderone della strega e li potranno portare a casa impressi su una magica pergamena.



3) IL SIGILLO DEL PRINCIPE DI SANSEVERO

Anna Rozzi, Museo del Sigillo e Barbara Campanile

Ore 21-21.30-22-22.30

Inventore, alchimista e scienziato, Raimondo di Sangro - principe di Sansevero - è stato uno dei personaggi più geniali e misteriosi del XVIII secolo. Accusato di magia e crimini orrendi fu, in realtà, creatore di sistemi meccanici e medici mai visti in precedenza. Realizziamo insieme il sigillo del principe e diventiamo suoi apprendisti esperti nell’arte alchemica.



4) LE MISTERIOSE UOVA DEL DRAGO

Samuela Raffaelli, Coop Zoe

Ore 21-21.40-22.20

Ruvide scaglie luminose o nere come la notte, risplendenti di riflessi di fuoco, le uova rivelano l'aspetto del drago che conterranno. Venite a decidere come sarà il vostro decorando e una e magari un giorno chissà si schiuderà...



5) HAI MAI PETTINATO UNA MUMMIA?

Amanda Moruzzo, Coop Zoe

Ore 21-21.30-22-22.30

Divertiti a creare orripilanti acconciature per la chioma della tua mummia ispirandoti ai capelli di mummia conservati in museo.



6) FOLLETTO DISPETTOSETTO

Raffaella Badiale, Coop Zoe

Ore 21-21.40-22.20

Nella tradizione irlandese i folletti sono esseri spietati e dispettosi che si divertono a torturare i malcapitati che si perdono nei boschi. Il piccolo popolo (fate, gnomi e folletti) abitava in Irlanda prima dell'arrivo dei Celti. Si dice che nascondessero immensi tesori, chissà se riusciremo a farci svelare il suo nascondiglio!



7) USHABTI. IL PICCOLO AIUTANTE DELL’ALDILÀ

Donatella Alessi, Museo del Castello e Irene Cecchini

Ore 21-21.40-22.40

Modelliamo e dipingiamo il nostro Ushabti a forma di mummia, che come per gli antichi Egizi, ci risponderà e ci sostituirà in tutti i lavori faticosi.



8) POLIFEMO A COLPO D’OCCHIO

Valerio Simini e Greta Bonati

Ore 21-21.40-22.20

Fabbrichiamo con l’argilla un piccolo volto, sullo stile di quelli dell’antica Grecia, che servivano come modellini da imitare, in grande, per realizzare maschere teatrali di materiali più leggeri. Soggetto dell’opera sarà Polifemo, il terribile Ciclope che terrorizzò Ulisse e divorò alcuni dei suoi amici.



9) LA ZECCA CLANDESTINA... FALSI DENARI PER PAGARE LE STREGHE

Marco Greco

Ore 21-21.40-22.20

Un brigante medievale conia denari genovesi in una zecca clandestina ricavata nell'androne di un antico castello. Le monete sono barattate con i mercanti e i pellegrini affinché possano pagare il pedaggio alle streghe che presidiano il passo del Bracco tra Genova e La Spezia.



10) KÈTOI: MITO O REALTÀ?

Alessandro Filippi

Ore 21-21.40-22.20

Per gli antichi, le profondità del mare erano abitate da esseri mostruosi e feroci. Immergiti nell'abisso del Castello e scopri se si tratta di mito e fantasia o se il mostro esiste davvero.



11) LO SCACCIAMOSTRI

Lara Confetti, Coop Zoe

Ore 21-21.30-22-22.30

Pipistrelli, serpenti, ragni ed altri misteriosi animali del castello ci aiuteranno a scacciare i mostri più spaventosi. Costruiremo insieme uno strumento magico per allontanare le nostre paure.



12) EFESTO IL DIO DEL FUOCO

Roberto Giannotti

Ore 21-21.40-22.20

Racconti sul fuoco tra mito e leggenda. Vedremo le varie tecniche utilizzate dalla preistoria al medioevo ed ogni partecipante avrà la possibilità di accendere il fuoco con metodi e strumenti dell'antichità.



13) IL SEGRETO DELL'OCCHIO DI HORUS

Sara Piva

Ore 21-21.30-22-22.30

Nell'antico Egitto gli amuleti accompagnavano e sorvegliavano il riposo eterno dei defunti. I bambini, dopo aver decorato il loro personale sarcofago, realizzeranno un amuleto che difenderà il faraone, o chi lo indossa, dagli spiriti maligni.



14) CORPI DIPINTI AD ARTE

Matteo Arfanotti, Campione del mondo di face e bodypainting coadiuvato da Francesca Calamita

Dalle ore 21 alle 23

Esibizione live di body e face painting



15) LA NOTTE DEI GENITORI MUTANTI

Alessandra Lari, pluripremiata body e face painter nazionale

Dalle ore 21 alle ore 23

Facepainting per i piú grandi con zombies, vampiri e creature mostruose dei vostri peggiori incubi...



16) MEDUSA HA UN ASPIDE PER CAPELLO

Rosaria Mauriello

Ore 21-21.30-22-22.30

Per la mitologia greca Medusa era una delle Gorgoni con la testa ricoperta di serpenti, che mutava in pietra chiunque guardasse i suoi occhi di fiamma. Attraverso racconti spaventosi potrai conoscere la sua storia. Durante il laboratorio realizzerai un medaglione con l'immagine della Medusa.



17) NON SARÀ IL CANTO DELLE SIRENE...

Marta Ragnoli, Coop Zoe

Ore 21-21.30-22.00-22.30

Dall'Odissea agli Argonauti, dal folclore alle fiabe, dall'arte figurativa a quella cinematografica, pericolose o consolatrici, in parte uccelli o in parte pesci le sirene affascinano da sempre! Divertitevi a completare, abbellire e personalizzare la vostra mitologica sirena o tritone!!



18) ‘SOAP OPERA’

Compagnia Teatro Scalzo

Alle 21.15 e alle 22

Spettacolo di bolle di sapone con la strega Frulla



19) RED FIRE

Compagnia Teatro Scalzo

Alle 21.30 e alle 22.15

Esibizione di danza col fuoco, sciabole e vetri



20) LA CRIPTA DEGLI SPETTRI

Compagnia Teatro Scalzo

21.15-22.20

Nel buio della cripta si trova il libro di Pirul, avrai il coraggio di scrivere il tuo nome tra le sue pagine? Sarai così coraggioso da oltrepassare la soglia? cosa si nasconde nel buio?





Info

Museo del Castello di San Giorgio

Via XXVII Marzo La Spezia

Tel. 0187/751142

e-mail: museo.sangiorgio@comune.sp.it; segreteria.sangiorgio@comune.sp.it

museodelcastello.spezianet.it