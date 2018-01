Una notte di musica e festa per il Liceo Costa

La Spezia - Torna al Liceo Costa 'La notte nazionale del liceo classico', giunta alla IV edizione. Appuntamento venerdì 12 gennaio con uno degli eventi più innovativi nella scuola degli ultimi anni. Nata da un’idea del prof. Rocco Schembra, docente di Latino e Greco presso il Liceo Classico “Gulli e Pennisi” di Acireale (CT), sostenuta dal Ministero della Pubblica Istruzione. Le adesioni negli anni si sono moltiplicate: quest’anno sono ben 407 i licei classici d’Italia che , secondo un format comune, apriranno, in contemporanea nazionale, le loro porte alla cittadinanza. Cerimonia d’apertura con un video nazionale accompagnato dal brano inedito “Metamorfosi” del cantautore Francesco Rainero, alle ore 18.00 e chiusura alle 24.00, quando dalle ore 23.45, i versi dell’inno alla Luna (Selene) riecheggeranno in italiano ed in greco antico all’unisono in tutta la Penisola da nord a sud.



“I licei Classici- dichiarano le referenti del Costa per l’evento prof. Claudia Foce e Fabiola Lorusso- vogliono dimostrare che il curricolo del classico è ancora pieno di vitalità ed è popolato da studenti motivati, ricchi di grandi talenti, con abilità e competenze; con orgoglio promuovono la validità e l’unicità della proposta formativa del Liceo Classico, che, proprio perché parte dallo studio del greco e del latino, si dimostra ancora oggi come la scuola più moderna e rivoluzionaria. La “Notte” è piu di una festa, quindi, ma un modo innovativo di fare scuola, veicolare contenuti, puntare su una formazione diversa ma che si affianca in maniera produttiva alla tradizione.

Ogni liceo ovviamente personalizzerà la sua Festa: quest’anno gli allievi del Costa apriranno la serata alle 17:30, da Piazza Verdi, con un FLASH MOB degli studenti del liceo e un balletto che accompagnerà gli spettatori, alle 18.00 di fronte al palazzo Umbertino per l’inaugurazione in contemporanea nazionale, con un video ed un testo sul valore della classicità, e infine all’interno del liceo, con un programma ricco: momenti-lezione di argomento classico, scientifico, matematico, artistico, con presentazioni multimediali e video, monologhi teatrali, performance di recitazione, musica classica e moderna, danza, letture poetiche, mostre, in cui i protagonisti saranno principalmente i nostri ragazzi con la loro creatività, fantasia, voglia di fare e passione: un grande lavoro di sinergia tra docenti e alunni”



Momento finale un “Concerto ..Classico ma non troppo” a cura degli allievi del Liceo, nella palestra e la chiusura nazionale con lettura dell’inno omerico. Le performance si terranno in fasce orarie differenziate per consentire la fruizione più ampia possibile.

“La Notte Nazionale è sentirsi parte di un mondo, quello classico, che cancella i confini: da nord a sud tutti gli studenti vogliono affermare quel senso di appartenenza e lo vogliono fare nei locali delle loro scuole dove quotidianamente vivono le ansie e le aspettative di un cammino faticoso ma gratificante di studio, con un ambiente ludico, in cui cultura vuol dire gioia, piacere di condivisione, rispetto dei tempi e delle parti. Vi invitiamo dunque a partecipare uniti nell’ideale di difesa, promozione e salvaguardia delle nostre radici più autentiche. Potreste scoprire una Scuola diversa da quello che si potevate immaginare!”



Programma



IV Edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico

12 gennaio 2018

Programma

Ore 17.30 – Piazza Verdi (spazio antistante al Liceo)

FLASH-MOB e Coro “Volare!”

A cura di un gruppo di allievi del Liceo

Coreografie e coordinamento Prof. F. Lorusso

Ore 18.00

Cerimonia d’apertura

nell’androne del Liceo Classico





-Proiezione in contemporanea nazionale di un video- ore 18.00-18.10

sul valore e l’attualità dello studio liceale classico



Performance di danza - “ Ingresso”

coreografie di Carboni, Marcuzzi, Seravelli, Gemignani, Martinelli, Gattoronchieri (classi 5C-3F-3C-1A)



Lettura del testo vincitore nazionale sul valore della classicità oggi - Gemma Giangarè (5C)





Presso la Biblioteca del Liceo

Ore 18.15



Saluto del vice-preside Prof. Diego Marchini

Prolusione

“La notte di Selene” - Lettura di una selezione di testi classici- ore 18.15-18.30

a cura degli allievi: Fantini Flavio ( 1A); Gemignani Sofia; Bonifazi Matilde; Mordacci Irene; Gambarotta Marta (3C); Margherita Pucci (3D); Carlotta Cucciniello; Sofia Capone 4 A; Fabio Kasmi 5 A

Nicole Papa (5E)

coordinati dalle prof.sse Claudia Foce e Paola Palmieri

Intermezzo musicale-“Versetti..” di D.Zippoli- al piano Giacomo Casabianca (2E)



- ore 18.35 - Performance: “ Arma Virumque cano” - durata 20 min

Lettura e attualizzazione di alcuni passi dell’ENEIDE e performance musicali della classe 4 C

coordinata dalla prof.ssa Cinzia Forma

Intermezzo musicale- “Versetti..” di D.Zippoli- al piano Giacomo Casabianca (2E)



ore 19.00 da “Le Beatrici” di Stefano Benni- Monologo di Laura Martinelli (4C)



Intermezzo musicale- “Tennesee” -H.Zimmer a cura di V.Tognoni-C. Ponzanelli(3E)





a seguire - FESTA DEI MATURI- saluto agli ex-allievi ( maturità 2017)

coordinamento prof.Lucia Schianchi (durata 30 minuti)





Negli altri locali del Liceo

A piano terra- dalle ore 18.15



Aula di Fisica :

“La storia dei numeri primi” ( durata 30 min)

A cura di Federico Terenziani, Gemma Giangarè, Sarah Brangi, Irene Tabussi , Matteo Angelini, Tommaso Cardone, Vittoria Gallotti (5C) coordinati dalla prof.ssa Emanuela Corsaro

Aula di Arte :

“Eroine ed eroismi” (durata 15 min)

a cura di Silvia Maggiani 5 A, coordinata dal prof. Andrea Ciardi

“Arte e Cibo” (durata 15 min)

a cura di Brusacà, Torini e Ritrovati 5E, coordinati dalla prof.ssa Antonietta Rizzo

Aula T11-

“ Quando le emozioni diventano forti…” (durata 20 min)

lettura di testi poetici di Francesco Vito Ciaravino 3E, voce di Ginevra Bonifazi 5C

e accompagnamento musicale di Viola Tognoni e Giulia Del Santo 3E

“Il Sommo poeta… nel mezzo del cammin “ (durata 20 min)

Prodotto multimediale a cura della classe 3E, coordinata dalla prof.ssa Emilia Reda

Aula T5-

“Conosciamo il greco” (durata 15 min)

a cura degli allievi della classe 2B, coordinati dalla prof,ssa Graziella Meduri

Infopoint-orientamento: per conoscere i nostri indirizzi liceali

(liceo classico da ordinamento-matematico-Arte-musica-spettacolo-Internazionale)

Performance con possibilità di replica



FINE DELLA PRIMA PARTE ore 19.45

>>>>>>><<<<<<<

PAUSA SERATA - Ore 19.45 - 20.45

...per chi tira tardi o arriva troppo presto

In Biblioteca: proiezione di “ Anfitrione”, rappresentazione, tenuta presso il Teatro Civico, a cura degli allievi del Laboratorio teatrale

Nell’aula di Fisica: proiezione di “ Romeo e Giulietta”, tenuto presso la Biblioteca del liceo, libero adattamento a cura degli allievi del corso Arte Musica e Spettacolo >>>>>>><<<<<<<





INIZIO DELLA SECONDA PARTE

Ore 20.50 - ripartiamo dall’Androne del Liceo

Presso la Biblioteca del Liceo





ore 21.00 “MASCHILE E FEMMINILE NEL MONDO ANTICO” (durata 20 min)

a cura della classe 3A, coordinata dalla prof.ssa Lucia Pascarella

Intermezzo musicale- Valzer op. 69, n2-F. Chopin a cura di Leonardo Acerbi (2E)



ore 21.25 La notte della memoria:

proiezione del film “Lettere” (durata 10 min)

Primo premio lavoro di gruppo “Giorno della memoria”-ANED -Regione Liguria (realizzazione di un film) a Giordano Cescatti, Nicholas Chiappucci, Sofia L'Abbate, Camilla Morando, Zhakline Nerjaku, Irene Panico, Agustina Ranieri (VA); Daniele Calzetta (VD); Gianmarco Rinaldi (VE); Giulia Cerasoli (ex VE): gruppo coordinato dal prof.Franco Bertini

Proiezione video della canzone ”Vivi nel ricordo” vincitrice premio Aned (durata 3 min)

A cura degli autori Mazzetti- Pardi



ore 21 45 “L’eroe ieri e oggi “ (durata 20 min)

a cura di Agustina Ranieri e Camilla Morando 5°, coordinate dalla prof.ssa Lucia Pascarella



Negli altri locali del Liceo

A piano terra

Aula di Fisica :

“La storia dei numeri primi” ( durata 30 min)

A cura di Federico Terenziani, Gemma Giangarè, Sarah Brangi, Irene Tabussi , Matteo Angelini, Tommaso Cardone, Vittoria Gallotti (5C) coordinati dalla prof.ssa Emanuela Corsaro

Aula di Arte :

“Eroine ed eroismi” (durata 15 min)

a cura di Silvia Maggiani 5 A, coordinata dal prof. Andrea Ciardi

“Arte e Cibo” (durata 15 min)

a cura di Brusacà, Torini e Ritrovati 5E, coordinati dalla prof.ssa Antonietta Rizzo

Aula T11-

“ Quando le emozioni diventano forti…” (durata 20 min)

lettura di testi poetici di Francesco Vito Ciaravino 3E, voce di Ginevra Bonifazi 5C

e accompagnamento musicale di Viola Tognoni e Giulia Del Santo 3E

“Il Sommo poeta… nel mezzo del cammin “ (durata 20 mi

Prodotto multimediale a cura della classe 3E, coordinata dalla prof.ssa Emilia Reda





Aula T5-

“Conosciamo il greco” a cura della classe 2B, coordinata dalla prof,ssa Graziella Meduri

Infopoint-orientamento: per conoscere i nostri indirizzi liceali

(liceo classico da ordinamento-matematico-Arte-musica-spettacolo-Internazionale)

Performance con possibilità di replica





INIZIO DELLA TERZA PARTE

Ore 22. 15 … nella Palestra del Liceo

CONCERTO

“Classico….ma non troppo”

( esibizioni di canto-musica classica e non solo )

Performance singole e di gruppo degli allievi del Liceo

Presentano: Papa 5E; Mazzetti 4E; Zucchello 5B



CHIUSURA DI SERATA ore 23.45

In contemporanea nazionale: Inno omerico a Selene

Lettura: Ginevra Bonifazi; Federico Terenziani 5C ; Yasmine Cheij 5A

Canto in greco antico: Davide Dal Vignale 5E

Saranno presenti nell’arco della intera serata

Nell’Androne del Liceo

a cura di Bellettini Giulio, filmaker ed ex-allievo del liceo



Proiezioni delle performance di teatro classico e moderno, sport

e altre manifestazioni del Liceo.

Nel corridoio e nell’aula professori





Mostra di pittura del prof. Andrea Ciardi , docente del Liceo

>>>>>>><<<<<<<

Mostra fotografica di Federico Fazioli, ex allievo

>>>>>>><<<<<<<



SERVIZIO D^ORDINE E BUSSOLE, coordinamento Prof. Piermattei