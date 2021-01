Una mostra dedicata alla contessa di Castiglione

In preparazione

La Spezia - Una mostra dedicata a Virginia Oldoini, contessa di Castiglione. La sta preparando l'amministrazione comunale alla Palazzina delle arti con lo scopo di restituire l’ambiente di vita della contessa, mostrare i suoi mobili, i suoi oggetti, illustrandone i luoghi amati, grazie anche ai dipinti di Agostino Fossati. Saranno esposti i gioielli e gli abiti sfarzosi accompagnavano le sue uscite mondane, le numerose fotografie e i ritratti che la raffigurano in costumi appositamente ideati e realizzati per balli e feste. Non mancherà il parasole della Oldoini recentemente donato (si veda QUI) a Palazzo civico.