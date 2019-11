Una leggenda del blues per il martedì sera di Bacchus

La Spezia - Martedì 19 novembre alle ore 21,30 l'osteria Bacchus (Viale Amendola 106 La Spezia) è lieta di ospitare una delle leggende del blues americano, vincitore di due Blues Music Award arriva da Bacchus Mr. Watermelon Slim .

Watermelon Slim è l'unico artista, insieme a B.B.King, Buddy Guy e Robert Cray, ad aver ricevuto ben 6 nomination nello stesso anno per un Blues Music Award, ritorna in Italia per una imperdibile serie di concerti.

Ex chitarrista di John Lee Hooker, Robert Cray, Bonnie Raitt, è unanimemente riconosciuto come uno degli ultimi vecchi "bluesman " rimasti, anche per il suo unico ed inconfondibile stile di suonare e cantare. Nel suo tour italiano, sarà accompagnato alla batteria da due storici esponenti del Blues italiano Max Prandi e Massimo Bevilacqua.

