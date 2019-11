Una grande prima nazionale con Lucinda Childs

La Spezia - Una prima nazionale con la leggendaria danzatrice e coreografa statunitense Lucinda Childs al Teatro Civico della Spezia: sabato 14 e domenica 15 dicembre (alle 20.45) andrà in scena “Description (of a Description)” e “Available Light”, un progetto a cura di Change Performing Arts realizzato appositamente per la Stagione teatrale del Civico.

L’evento, di portata internazionale, è suddiviso in due parti e vedrà sul palcoscenico spezzino la sacerdotessa della danza minimalista contemporanea, esponente di quella corrente artistica di avanguardia nata a New York negli anni ’60 e nota come post modern dance. Tra i suoi lavori l'opera Einstein On the Beach, a cui ha preso parte come interprete principale e coreografa a fianco del regista Robert Wilson e del compositore Philip Glass. La Childs ha inoltre ricevuto, tra i numerosi riconoscimenti, il Leone d’Oro alla carriera nell’ambito della Biennale Danza 2017 a Venezia.

Lo spettacolo sostituisce “La ballata della Zerlina”, che è stato annullato per cause non dipendenti dalla volontà del Teatro Civico e della Commissione Tecnico-Scientifica, in quanto la tournée di Adriana Asti è stata cancellata dal Teatro Metastasio di Prato.



Description (of a Description), nato sulle parole di un angosciante testo di Susan Sontag, è la narrazione dei movimenti di un uomo che improvvisamente collassa su un marciapiede. La precarietà e l’angoscia di questo accadimento vengono alla luce attraverso le parole e l’azione della stessa Lucinda Childs, in un climax di movimenti che diventano via via più instabili e insicuri, fino alla scena finale in cui l’interprete rimane in un precario equilibrio nel rarefatto spazio scenico ideato da Hans Peter Kühn. Creata nel 1983 per MASS MoCa (Massachusetts Museum of Contemporary Art), questa coreografia su musica di John Adams è uno dei più significativi lavori di Lucinda Childs. La composizione musicale di John Adams pulsa ossessivamente fino a creare una impareggiabile armonia matematica, una ipnotica macchina di suoni e movimenti. Riallestito nel 2016 per il Festival d’Automne di Parigi, racchiude tutti i tratti della originale ricerca stilistica di Lucinda Childs che l’ha portata a ricevere il Leone d’oro per la danza alla Biennale di Venezia.



Ingresso (prevendita € 2)

- I settore platea, barcaccia e palchi prima fila: intero € 30 – ridotto € 27 - Scuole e Istituti superiori accompagnati dagli insegnanti: € 13

- II settore platea, prima galleria, palchi di seconda fila: intero € 25 – ridotto € 22 - Scuole e Istituti superiori accompagnati dagli insegnanti: € 11

- II settore galleria, palchi di terza fila: intero € 14 – ridotto € 12 - Scuole e Istituti superiori accompagnati dagli insegnanti: € 8



