Una giornata di spettacoli con il Circo Galleggiante

La Spezia - Uno spettacolo provocante, che si muove sul filo della comicità, un equilibrio fra la quotidianità dove sta il corpo e l’immaginazione dove arriva la mente. Un personaggio ingabbiato nella routine, nelle sue piccole ossessioni che gli danno serenità, palline che volano, palloni giganti, ballerine immaginarie...

Essenziali gli oggetti sulla scena, che fanno da filo conduttore in tutto lo spettacolo ma che vengono stravolti nella loro ordinarietà dallo sguardo del clown. Lo stesso sguardo che trasporta lo spettatore in mondi nuovi, dove la pesantezza del corpo si confronta con la leggerezza dell’aria. Una serie di gag comiche, in cui emerge il lato buffo e allo stesso tempo delicato dell’essere umano. Una storia con tratti esilaranti e poetici, dove gli oggetti di uso comune cambiano di significato, portando avanti il mondo al contrario di Boris. Uno spettacolo delicato e forte allo stesso tempo. A offerta libera e consapevole.



Sabato 16 novembre prima dello spettacolo:

Il Circo Galleggiante è aperto!

La scuola di Circo Galleggiante apre le porte a tutt* per provare tutte le discipline del circo



Dalle 15 alle 16.30 circo aperto bambin* e ragazz*

Dalle 17 alle 18.30 circo aperto adult*

Ore 19 Presentazione Circo Galleggiante: la scuola di circo si presenta e racconta la strada percorsa fino ad oggi



Palestra Circo Galleggiante

Cortile tra Via Castelfidardo e Via Lamarmora

La Spezia



INFO

www.circogalleggiante.it

339 5772543

info@circogalleggiante.it