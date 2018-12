Una festa in rosa per il Venerdì del Papilio Club

La Spezia - Prosegue il Venerdì di questa stagione Invernale prorompente , Vanity al Papilio Club si tinge di rosa con una super ospite, direttamente dai migliori Top Club internazionali, dj resident allo Yab di Firenze la bellissima Charlotte Voice , che con la sua voce da favola animerà la notte più glamour. Un vero talento della musica commerciale e radiofonica, seconda miglior vocalist italiana premiata al Dance Music Awards ad Aprile 2018, Charlotte promette di travolgere la pista con la sua voce acuta ed accattivante, sulle note musicali di un nuovo dj presentato per questo primo Venerdì al Papilio Club, il giovane produttore musicale Andrea Lombardi, professionista e affermato talento, nonostante la sua giovane età, già "sbarcato" tra i migliori Club italiani e non solo.



Cristian Negro Patron del Papilio Club, in poche parole, spiega il senso di questa serata: "Vogliamo dare spazio alla musica e in questo fine anno stiamo scalando la marcia e mettendo il piede sull'accelleratore: una volta creata la base dell'utenza del nostro Servizio Cene con forno an legna dedicato e un ottima cucina da vera ristorazione, ci siamo focalizzati con il nostro team di professionisti verso la discoteca, cercando di dare spazio anche ai più giovani, anche se la serata è assolutamente elegante ed esclusiva e riservata ad un pubblico ampiamente maggiorenne. L'ingresso è libero selezionato e la consumazione facoltativa.