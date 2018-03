Una festa della donna bella e buona

Un viaggio eno-gastronomico e musicale con Francesca Bonafortuna.

La Spezia - Giovedì otto marzo il Poggio Orto Bar festeggerà la donna a modo proprio. Francesca Bonafortuna vi accompagnerà durante la cena in un viaggio musicale tutto al femminile tra parole e musica rigorosamente su vinile, abbinando canzoni e storie di artiste meravigliose al menù speciale della serata a cura del Poggio (per saperne di più e prenotare telefonare al 340.241.56.69). "Fin da bambina ho respirato i profumi delle cucine, con mio padre cuoco e mia madre che mi faceva giocare con gli ingredienti - spiega Francesca Bonafortuna -, da adolescente mi innamoro della musica, scopro i negozi di dischi e compro il mio primo vinile, "The Doors": quei suoni mi spingono all’ascolto delle band degli anni ‘70 e poi a ritroso del beat, del rock'n’roll, del soul. Inizio a collezionare vinili e parallelamente cresce la mia passione per il buon cibo. Mentre i miei dischi girano sul piatto, io parlo di musica con chi è seduto alla mia tavola. E così 11 anni fa decido di unire le mie due grandi passioni in un blog, il cui nome nasce proprio da un brano dei Doors, “Soulkitchen”. Il connubio cibo-musica fanno arrivare i miei piatti e i miei dischi sulla carta stampata -nell'ottobre del 2017 il "Gambero Rosso" mi dedica un'intervista - e alla radio con "L'ultimo negozio di dischi sulla terra" un programma di "Contatto Radio Popolare Network". In estate arrivano i festival Pop Eat 2017, nel Comune di Castelnuovo e il "Festival della Mentina" organizzato dal Lavoratorio Artistico, fucina di idee e progetti incredibili. Qui è iniziata la collaborazione con Federico Faggioni aka Jukebox Sommelier che ci ha portati al nostro progetto radio "Cibo e Vino a 33 Giri", una rubrica di cultura enoculivinilica in onda sulla web radio www.radiorogna.it ogni mercoledì alle 11 e in replica il giovedì alle 20 e il sabato alle 17.30. Attualmente sto collaborando con la rivista web "LiguriaWineMagazine" in cui ho una rubrica mensile, "Soulkitchen and wine" dove scrivo di ricette legate al territorio abbinandole a vini locali e ai miei vinili".