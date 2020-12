Una favola per la Fondazione Beppe Lungo Onlus

La Spezia - In vista del Natale la Fondazione Beppe Lungo Onlus ha dato alle stampe la favola “La conta della buonanotte” di Paola Lungo, illustrata da Olga Puccitelli, edita da GD Edizioni. La storia racconta di un gregge di pecore impegnato a saltare una staccionata, con la doppia motivazione di raggiungere il pascolo e di far addormentare tutti i bambini intenti a contarle mentalmente. Ma una pecorella non ha nessuna intenzione di saltare davanti a tutte, si vergogna del proprio aspetto e farebbe di tutto per cambiarlo. Come spesso accade nelle fiabe la magia corre in suo aiuto, ma la protagonista imparerà a sue spese che non serve un intervento magico, bensì un animo bendisposto e volenteroso, per sentirsi parte integrante di una comunità. Ed è proprio il senso di comunità e il desiderio di impegnarsi a favore delle fasce più deboli, in special modo dei bambini, che ha mosso in questi otto anni la Fondazione Beppe Lungo Onlus.



Tutti i proventi derivanti dalla vendita di questo libro saranno perciò destinati a contribuire concretamente al sostentamento di piccole e grandi iniziative capaci di rendere migliore il nostro territorio, nell’ottica della realizzazione delle finalità istituzionali della Fondazione. “Abbiamo voluto compiere un piccolo gesto di attenzione e di tenerezza verso i più piccoli, che hanno dovuto affrontare un anno faticoso, privandosi di tanti rapporti sociali e delle amate attività di gruppo”, afferma l’autrice, nonché vicepresidentessa della Onlus, Paola Lungo. “Si tratta di una favola semplice, adatta ai bambini, ma con una morale che anche gli adulti dovrebbero sempre tener salda nella propria mente: l’importanza dell’accettazione di sé e degli altri, con tutti i difetti e i limiti che ognuno possiede, e il valore della collaborazione per il bene della collettività”. I personaggi sono stati disegnati con caratteristiche ed espressioni particolari, per donare ad ogni pecorella una personalità unica. Questo è stato l’obiettivo dell’illustratrice marchigiana Olga Puccitelli, che collabora con alcune riviste indipendenti e case editrici ed espone le sue illustrazioni in diverse città italiane e all'estero. Il libro è acquistabile on line sul sito www.fondazionebeppelungo.it