Una domenica a tutto swing coi "Conosci Mia Cugina?"

La Spezia - Grazie alla collaborazione tra l’associazione Fare Jazz e il Big Boss Man Restaurant sarà una domenica, quella del 27 ottobre, all’insegna dello swing coi “Conosci Mia Cugina?”che propongono un live show dedicato interamente allo swing italiano dagli anni '30 agli anni '50. Il progetto riporta così in vita una musica spesso dimenticata che si riscopre però molto divertente, ballabile e di piacevole fruibilità; un vero e proprio viaggio che omaggia grandi artisti come Rabagliati, Buscaglione, Bongusto, il trio Lescano, Otto e tanti altri che hanno esportato lo swing italiano nel mondo.

La formazione stabile, nata nel 2015, vanta numerosissimi live su tutto il territorio italiano e vede Federica D’Andrea alla voce, Giuseppe Civiletti al contrabbasso e Davide Annecchiarico al pianoforte. Il locale si trova in Via Del Castelvecchio 8 a La Pieve (per info e prenotazioni tel. 0187/ 302686). Previsto sconto del 10% per i soci Fare Jazz.



Conosci Mia Cugina 7tet:

Federica D'andrea – Voce

Davide Annechiarico – Pianoforte

Giuseppe Civiletti – Contrabbasso

Patrizio Destriere – Sassofono

Pietro Gioia– Tromba

Fabrizio Guarino – Chitarra

Fabiano Giovannelli- Batteria