Una domenica a testa in su fra i sontuosi palazzi della città

La Spezia - La sezione Cai della Spezia e la Cooperativa “Arte e Natura” organizzano un trekking dal centro città alla Pieve di Marinasco che consentirà di ammirare le decorazioni di numerosi palazzi, realizzate dal “nostro” Augusto Magli, sospese tra il dinamismo del liberty ed il razionalismo del Déco. Giunti alla Pieve di Marinasco, dove è collocata una Pietà laica dedicata ai Caduti della Grande Guerra sempre realizzata dal Magli, si tornerà al punto di partenza ma, se alcuni partecipanti volessero proseguire in autonomia, saranno liberi di procedere per altre destinazioni a proprio piacimento. L'appuntamento è fissato per domenica 7 Febbraio.



Il ritrovo sarà alle 9 in Piazza Europa (sotto i portici del Comune)

Tempi di percorrenza: 5 ore (solo andata 3,5 ore)

Costo: 10 euro/persona max 15 partecipanti

Per info e prenotazioni: Alessandro 3471634537

Il trekking sarà effettuato in condizioni meteo favorevoli.



PS alla partenza sarà ritirato il modulo di autocertificazione concernente il rispetto delle attuali normative in merito alle procedure anti Covid ed al comportamento da tenere nel corso delle escursioni.