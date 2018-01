Una conferenza sul Mas Classe 500 “Velocissimo”

La Spezia - Martedì 9 gennaio alle 21 nella sala del Circolo ufficiali si terrà la conferenza dell'ingegner Giuliano Franceschi sul Mas Classe 500 “Velocissimo”, capolavoro dell’ingegneria italiana tutt'ora celebrato anche all’estero (in particolare Finlandia e Giappone).



Il Mas Classe 500 “Velocissimo”, sviluppato da Baglietto negli anni ’30, è caratterizzato da soluzioni tecniche molto innovative per l’epoca.

Su tutto la carena a doppio Redan e la motorizzazione Isotta Fraschini con propulsori Asso 1000 di derivazione aeronautica che consentirono di raggiungere velocità dell’ordine di 47 miglia orarie ottenendo il record mondiale per la categoria.

Di grande rilievo anche i siluri Withehead imbarcati ed i congegni di lancio laterale tipo “Minisini”.

I Mas furono adottati anche da Finlandia e Svezia, mentre il progetto e un esemplare furono ceduti alla Marina Giapponese che da lì iniziò lo sviluppo delle proprie unità.

La Marina Finlandese acquistò direttamente dal Cantiere Baglietto anche 5 unità della Classe Hurja, molto simili alla Serie 500, solo leggermente più corti.

In Finlandia fu anche mandata una Squadriglia di MAS della Regia Marina italiana, e ci sono interessanti testimonianze fotografiche dello spirito di collaborazione tra gli equipaggi italiani e finlandesi.

A testimonianza di quanto oggi sia ancora viva la considerazione per i Mas, sia in Finlandia che in Giappone sono stati recentemente pubblicati libri sull’argomento.