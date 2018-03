Una canzone per un caffè, anche da noi

Nella Giornata Mondiale della Poesia, Julius Meinl offre il caffè ai poeti nascosti e premia i versi più belli in un pezzo di JP Cooper

La Spezia - “Seduto in quel caffè” … chi non hai mai sognato di scrivere una canzone e sentirla passare in radio? È arrivato il momento di diventare dei novelli Mogol! Nella Giornata Mondiale della Poesia, mercoledì 21 marzo, il caffè degli artisti Julius Meinl festeggia alla Spezia la poeticità delle sette note offrendo l’espresso a chi dà voce alle proprie emozioni mettendo in versi una canzone. Gli autori delle poesie più toccanti e musicabili raccolte nel corso di Pay With a Poem ispireranno la prossima hit di JP Cooper e vinceranno due biglietti per uno dei prossimi concerti del cantautore famoso per il tormentone dell’anno “She’s on my Mind”.



Alla Spezia aderiscono all'iniziativa il Caffè Cavour, a Lerici la pasticceria Caffetteria Illice. Da Petrarca e Prévert a Bob Dylan e Fabrizio De Andrè … le canzoni sono diventate ufficialmente le nuove poesie: fanno sognare, hanno un linguaggio universale e sono accessibili a tutti. Proprio per questo Julius Meinl, il caffè dei poeti e ambasciatore delle caffetterie letterarie viennesi, le sceglie come espressione dei sentimenti più autentici, in una realtà sociale che rischia di diventare sempre più meccanica e fredda. “Tutti possono ricordare i testi delle loro canzoni preferite, ma quante persone sanno recitare una poesia?” spiega JP. “Rime e versi sono parte integrante del mio processo di scrittura e spero che questa hit firmata dal pubblico ispirerà più persone a esprimersi. La poesia vive ovunque, e la musica può essere la porta di accesso per viverla. I confini tra queste due forme di arte sono sempre più intrecciati”.



Il rapper Ensi, ambassador italiano dell’iniziativa, a proposito di poesia ci ha detto: “Ho deciso di partecipare al progetto Pay with a Poem perché mi ha stimolato l’idea di portare il mio punto di vista e la mia esperienza. Apparentemente distante anni luce da quello che normalmente si pensa quando ci si riferisce alla poesia. Ma il rap e l’opportunità di esprimere in metrica delle idee, di narrare degli stati d’animo e veicolare dei messaggi per risvegliare le coscienze non sono forse una forma ancora più rivoluzionaria di poesia? Da qui partirà la mia riflessione in questo confronto”.