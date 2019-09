Un weekend di cultura con le Giornate del Patrimonio

La Spezia - Fine settimana ricchissimo di eventi in provincia della Spezia. Da Luni a Levanto, le Giornate Europee del Patrimonio 2019 schiudono le porte di tanti piccoli e grandi gioielli del territorio. L'occasione per passare due giorni diversi ed uscirne arricchiti. Si parte sabato 21 settembre dalle 9 alle 13 alla Torre Saracena di Deiva Marina con la mostra "Ogni icona è un sacramento, un colloquio intimo con dio", esposizione di 39 icone russe pervenuta al Comune di Deiva Marina da un collezionista privato. "La selezione esposta rivela l’ampia provenienza territoriale delle icone, espressione dei vari centri e delle varie scuole regionali: Novgorod, Pskov, Accademia di Mosca, Nord della Russia, Palekh, San Pietroburgo" (gratuito, info: 018782611, ufficioturistico@comune.deivamarina.sp.it). Sabato e domenica dalle 8.30 alle 19.30 a Luni l'apertura dei casali rende visitabili tutti gli spazi museali compresi nell'area archeologica. Porte aperte al Museo - Casale Gropallo (nuove sale), le Domus - Casale Caleo, il Tempio di Luna - Casale Maurino e le Epigrafi - Casale Fontanini (4 euro biglietto intero, info: 0102710293, antonella.traverso@beniculturali.it). Possibilità di fare un biglietto cumulativo con la Villa Romana del Varignano, che organizza tre visite guidate alle ore 10, 11.15 e 12.30 di domenica (info: 0187669168, marcella.mancusi@beniculturali.it).



Sempre in tema di musei statali, aperta anche la Fortezza di San Terenzo per entrambi i giorni con orario 10-13 e 15.30-18 con visite guidate (info s.vitali@earthscrl.it). Di fortezza in fortezza, alla Firmafede di Sarzana la mostra "Ti presento Esther!" apre all'universo artistico di Esther Mahlangu, sensazionale artista sudafricana. Visitabile sia sabato che domenica con orari 10-13 e 16-19 e biglietto a 7 euro (info: 3703433951, didattica@earthscrl.it). "La luna e il cielo nel planetario di Archimede" si svolge nell'area archeologica di Luni nell'ambito della quarta edizione del Portus Lunae Art Festival che celebra la città della Luna nel cinquantesimo anniversario dell’allunaggio e nel centenario della morte di Ceccardo Roccatagliata Ceccardi, originario di Ortonovo e cantore per eccellenza del satellite che ha ispirato tante sue poesie. Si tiene sabato 21 con entrata e visita guidata alle 19 e spettacolo alle 21, biglietto 10 euro (info: 0187790307 - +39 018766811, pm-lig.museoluni@beniculturali.it). A Levanto si tiene invece un'escursione storico-naturalistica al Castello di Zolasco sul Monte Bardellone. Il luogo dell’appuntamento è fissato presso “Case Monte Bardellone” alle 10 di sabato (info: 0187802248, comune.levanto.sp@legalmail.it).



Infine il capoluogo. La Spezia propone "Da un museo all'altro. Scorci musicali tra Ottocento e Novecento" dalle 15 alle 18 di sabato 21 settembre. La rete museale della Spezia (CAMeC, Museo Archeologico, Museo Etnografico, Museo Lia, Museo del Sigillo, Palazzina delle Arti) propone un biglietto cumulativo valido per le due giornate, al costo di 8 euro; nel pomeriggio di sabato 21, dalle 15 alle 18, in collaborazione con il Conservatorio “G. Puccini” della Spezia, presenta una performance musicale itinerante del Duo chitarristico Jacopo Perlini e Martina Ferrari dal titolo ‘Scorci musicali tra Ottocento e Novecento’, con musiche di Giuliani, De Falla, Brouwer e Jolivet. L’evento si articola in 5 sedi espositive nel seguente ordine: Museo Archeologico Castello di San Giorgio, Palazzina delle Arti e Museo del Sigillo, Museo Lia, Museo Etnografico, CAMeC (info: 0187731100, annanancy.rozzi@comune.sp.it).

"150 anni di Arsenale: storie spezzine in mostra” è la proposta dell'Archivio di Stato. L'Istituto conserva numerosi documenti che testimoniano i cambiamenti, le trasformazioni, i vari aspetti civili e sociali che l’edificazione dell'Arsenale comportò per la popolazione e per il territorio, prima apprezzato luogo di soggiorno turistico-balneare, come dimostra la scelta dei Reali di soggiornare a La Spezia nell’estate del 1853, poi luogo di difesa e centro nevralgico della Marina militare italiana. Scopo della mostra non è solo sensibilizzare la cittadinanza alla conoscenza delle carte d’archivio, ma anche dare un’immagine diversa dell’Arsenale attraverso un punto di vista più sociale e culturale. I documenti scelti provengono dai fondi Casimiro Bonfigli, Collezione Sassetti, Prefettura di La Spezia e Tribunale civile e penale di La Spezia. Si tratta di documentazione risalente al periodo tra metà Ottocento e primi del Novecento, in particolare: leggi, decreti, comunicazioni, inviti, manifesti, vedutistica, cartografia, perizie, planimetrie, ecc. relativi alla costruzione e alla vita in Arsenale (info: 0187506360, as-sp@beniculturali.it;mbac-as-sp@mailcert.beniculturali.it).