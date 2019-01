Un week end aperto a tutti per conoscere il Circo Galleggiante e i suoi nuovi corsi

La Spezia - Tante le novità per il nuovo anno per la scuola di Circo Galleggiante con sede alla Spezia in Via Castelfidardo 1.

In particolare i nuovi corsi in partenza sono il Micro Circo 3 anni, da martedì 15 gennaio dalle 16 alle 16.45, e Giocoleria per adulti (dai 14 anni) con La compagnia Begheré, da mercoledì 16 gennaio dalle 18.30 alle 20.



Il prossimo fine settimana sarà all'insegna di proposte per tutti: per le famiglie e i bambini il sabato, per gli adulti la domenica.



Infatti sabato 12 gennaio la scuola di circo propone il “Circo in Famiglia” un'occasione per giocare con il circo genitori e figli insieme, per facilitare la relazione arricchendo la dimensione affettiva del gioco attraverso il circo. Il laboratorio sarà diviso per fasce d'età: 3 anni 15.30-16.30; 4-5-6 anni 17.00-18.00; 7-8-9-10-11-12 anni 10.00-12.00. Per partecipare è necessario prenotare scrivendo a info@circogalleggiante.it.



Domenica 13 invece il pomeriggio sarà dedicato alle attività per gli adulti de “Il Circo Galleggiante è Aperto” per conoscere e provare tutte le discipline e avere informazioni sui corsi, a partire dalle 17: si potranno sperimentare acrobalance, acrobatica e verticalismo, acrobatica aerea, teatro circo danza e giocoleria.

Aperitivo e chiacchiere per finire la giornata.

L'evento è libero e aperto a tutti, a offerta libera e consapevole.



Per informazioni:

info@circogalleggiante.it

www.circogallegiante.it