Un video tributo a Dj Cioni

La Spezia - “Ciao Riccardo” è il titolo dello speciale dedicato a Dj Cioni mancato nei giorni scorsi dopo una lunghissima carriera in consolle spesa anche in ogni angolo della nostra provincia. Il video, realizzato da Maurizio Zini ripercorre con foto e video, diverse serate e presentazioni davanti il pubblico delle grandi occasioni, di vari eventi del DJ Tour e DJ della Discoteca Concorde 80/90.

“Per me è stato un grande onore – spiega Zini - averlo potuto presentare davanti al suo vasto pubblico, in varie serate in tutti questi anni. Ci lascia un ricordo indelebile nel nostro cuore e la sua musica ci ha accompagnato dalla nostra gioventù fino ai giorni nostri.

Toccante e commovente il saluto di Enrico Tagliaferri di Radio Mitology, che dedicherà tutti i sabato sera alle ore 23 un dj set di Riccardo Cioni da far ascoltare a tutti i suoi estimatori”.



Il video dedicato a Riccardo Cioni