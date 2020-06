Un video per i giovani che si avvicinano alla maturità

La Spezia - Venerdì 12 giugno su Tele Liguria Sud andranno in onda una serie di interviste e testimonianze appositamente realizzate per i giovani che si avvicinano alla maturità ideate dal Comune della Spezia e dall’Ufficio Scolastico Regionale, attraverso la "Rete per il lavoro". Il progetto nasce dall’idea di Genziana Giacomelli, assessore al lavoro e vicesindaco del Comune della Spezia, e dell’Ufficio Scolastico Regionale della Spezia di mettere la rete per il lavoro a servizio del mondo della scuola, nella consapevolezza che tale avvicinamento rappresenti il punto di partenza fondamentale per ridurre la distanza tra percorso di studio e mondo del lavoro. Coinvolge quasi 40 soggetti, tutti operanti a vario titolo nel mondo del lavoro locale, Associazioni di categoria, Enti di formazione, agenzie del lavoro, organizzazioni sindacali, Camera di commercio Riviere di Liguria e alcuni Comuni della provincia. Alla rete ha aderito nel luglio 2019 anche l’Ufficio Scolastico Regionale. “Scuola e mondo del lavoro non possono né devono essere realtà distanti, compito delle istituzioni è di costruire dei ponti solidi e sicuri fra queste realtà perché il nostro territorio non può permettersi di perdere i suoi talenti - dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini - Lo strumento della Rete per il lavoro è, proseguendo la metafora, un ponte efficace perché coinvolge soggetti diversi con l’unico fine di essere a disposizione dei più giovani, per orientarli e supportarli. Affiancarlo alla strumento televisivo credo sia una scelta vincente per offrire una cassetta degli attrezzi con cui orientarsi nel territorio e, soprattutto, promuovere le opportunità lavorative e formative che ci sono”.



Proprio grazie alla collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale è nata l’idea di avvalersi del canale televisivo, già efficacemente utilizzato per le lezioni a distanza, per avvicinare i giovani al mondo di lavoro e far conoscere alcune realtà economiche del nostro territorio. Hanno aderito a questo progetto di orientamento il Centro per l’Impiego della Spezia, Cna, Confartigianato, Confindustria, Cia e Legacoop Liguria; oltre ad alcuni giovani che hanno portato le loro testimonianze. I video messi in onda saranno in grado di dare ai ragazzi alcune informazioni su come scrivere un curriculum vitae o sostenere un colloquio di selezione, far conoscere le professionalità più richieste dal territorio e raccontare come le aziende stanno affrontando la crisi legata all’emergenza sanitaria. Sarà possibile seguire la programmazione venerdì 12 giugno, dalle 11 alle 13, sui canali del digitale terrestre 171 (Luna TV) e 218 (TeleradioPace) o collegandosi al link http://www.teleradiopace.tv/palinsesti-settimana/telepace-4-canale-218/



“La rete per il lavoro e lo sportello sono a disposizione dei ragazzi per supportarli nelle loro scelte future - aggiunge il vice-sindaco Genziana Giacomelli -. Quanto andrà in onda venerdì dà la possibilità ai ragazzi, non solo di conoscere più a fondo il territorio in cui vivono ed avere una visione ampia delle opportunità che esso offre, ma anche di capire meglio se stessi e raccogliere spunti per un possibile progetto di vita professionale. Ad oggi più di ottocento persone si sono rivolte allo sportello Infolavoro dalla sua apertura ed oltre quaranta soggetti che si occupano di economia, formazione e lavoro sul territorio si sono attivamente impegnati nell’incontrare le persone, aiutandole a disegnare il proprio percorso di crescita personale nella ricerca di un’occupazione. Si tratta di uno strumento sperimentale, unico sul territorio regionale, che ha dimostrato grande utilità e potenzialità di ulteriore sviluppo. L’opportunità assume un significato ancor più importante nel contesto di emergenza sanitaria che ha interessato il nostro Paese e che prevedibilmente ci restituirà un mercato del lavoro profondamente cambiato. Non possiamo esimerci, in questo contesto, dall’offrire ai giovani gli strumenti necessari per affrontare la complessità del futuro, attraverso un concreto punto di riferimento che tracci insieme a loro una possibile strada personale.”



“La scuola - sottolinea Roberto Peccenini, responsabile dell’Ufficio Scolastico Regionale - deve cercare vie nuove per affrontare le sfide a cui le circostanze la chiamano. La sfida di trovare comunque il modo di comunicare con gli studenti, anche se manca la presenza fisica. La sfida di sostenere i loro progetti di vita con un’apertura di speranza, proprio quando la crisi economica sembra tarpare le ali ai sogni. La sfida di costruire un’alleanza con le forze vive della società e delle istituzioni, per orientare i giovani alle scelte lavorative in modo realistico ed efficace. Per questo motivo i video di orientamento professionale predisposti per l’occasione concluderanno, per quest’anno scolastico, il progetto di didattica a distanza che la scuola spezzina ha realizzato in questi mesi grazie alla disponibilità di Tls. L’ultimo giorno di scuola diventa così un ponte ideale verso un futuro di serio impegno per costruire in autonomia, ma con il supporto di un servizio mirato, come la Rete per il lavoro, un percorso lavorativo che possa essere gratificante a livello sia individuale sia sociale. Un incoraggiamento particolare va soprattutto agli studenti che stanno per affrontare l’esame conclusivo e cercano la via per inserirsi positivamente nel mondo del lavoro".