Un viaggio nel mondo delle pietre preziose con Roberto Braida

La Spezia - Mercoledì 29 gennaio alle ore 17, con ingresso libero, il CAMeC propone il primo degli appuntamenti del ciclo ‘I mercoledì del CAMeC’, serie di incontri di approfondimento concepiti a corollario delle mostre in corso o come autonome digressioni in diversi ambiti.



In questa occasione è la Wunderkammer allestita a piano terra, singolare Stanza delle meraviglie ideata da Cristiana Maucci, a suggerire l’idea di un viaggio nel mondo delle gemme e pietre preziose, guidato dall’artista Roberto Braida nella insolita veste di esperto e studioso del settore. Addentrandosi nella gemmologia nei suoi diversi versanti (la storia dei giacimenti, la conformazione fisico-chimica dei preziosi minerali, la luce e i colori distintivi, la lavorazione, le curiosità e le leggende) l’artista spezzino, appassionato cultore della materia, offrirà inoltre l’opportunità di visionare direttamente alcuni pezzi rari.



Molti ricorderanno Roberto Braida in occasione della mostra Ipnosi, allestita lo scorso anno al CAMeC; mercoledì 29 sarà possibile incontrarlo nuovamente e scoprire questa sua singolare competenza.