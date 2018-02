Un vangelo girato in Basilicata per il cinema Il Nuovo

La Spezia - Il film “Il Vangelo secondo Mattei” di Antonio Andrisani e Pascal Zullino interamente girato in Basilicata debutta in Liguria al Nuovo La Spezia mercoledi 7 febbraio ore 17.30 alla presenza dei due registi presentati da un altro regista Fulvio Wetlz

“Il Vangelo secondo Mattei” è interpretato da Flavio Bucci, Ludovica Modugno, Andrea Osvart, Antonio Stornaiolo (anche uno dei produttori) , Riccardo Zinna oltre agli stessi registi e vede anche la partecipazione straordinaria di Mimmo Calopresti e Enrique Irazoqui. Quest’ultimo, noto come il Gesù del film “il Vangelo secondo Matteo” di Pasolini torna sugli schermi dopo tanti anni per rivestire nuovamente i panni del Messia in un divertente cameo.



Il film infatti è una commedia grottesca, pur affrontando il delicato rapporto tra ambiente e petrolio. Il tema del petrolio fa da sfondo a una storia di piccoli uomini ognuno con le proprie miserie, sogni e valori. La cronaca degli ultimi rende il film profetico. Infatti sia il referendum che il recentissimo scandalo ENI non erano nemmeno all’orizzonte quando il film è stato realizzato e ancor meno scritto. Il Vangelo secondo Mattei ad oggi è la prima e al momento unica opera cinematografica di fiction sul tema del petrolio in Basilicata.