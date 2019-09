Un seminario di egittologia al Castello di San Giorgio

La Spezia - Il Museo del Castello di San Giorgio (via XXVII Marzo), dedica il mese di ottobre all’Egitto Antico con la decima edizione delle lezioni di Egittologia tenute dal Prof. Giacomo Cavillier, direttore del Centro Studi di Egittologia e Civiltà Copta "J.F.Champollion", presidente dell'Accademia Egizia di Genova e direttore della Missione Archeologica Italiana a Luxor.



Le lezioni si svolgeranno il 4, l’11, il 18 e il 25 ottobre dalle ore 17.00 alle 18.30.



Si tratta di un’occasione per conoscere o approfondire tematiche specifiche di questo affascinante popolo. Il seminario dal titolo “Chefren e la sfinge. Archeologia e Arte funeraria nella IV Dinastia” è dedicato alla figura di Chefren e al suo complesso funerario presso la necropoli di Giza quale meta essenziale dell’architettura funeraria dell’Antico Regno. Nel corso delle lezioni saranno fornite nozioni sui diversi aspetti dell’architettura funeraria, sull’arte e sulla cultura della IV Dinastia.



Parte essenziale del seminario è dedicata alla sfinge, manifestazione cultuale e divina del dio Khepri-Ra-Atum nelle fattezze del sovrano.



Per partecipare alle lezioni è necessaria l’iscrizione al costo di 20 euro in totale per tutte le lezioni.

Per informazioni: Museo del Castello di San Giorgio, via XXVII Marzo, La Spezia

Tel. 0187751142; mail: museo.sangiorgio@comune.sp.it;

sito internet : museodelcastello@spezianet.it