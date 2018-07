Un secolo e mezzo festeggiato con un concerto di beneficienza

La Spezia - Si è svolto ieri sera 26 luglio il concerto di beneficienza organizzato dalla Capitaneria di Porto della Spezia insieme all’International Propeller Club Port of La Spezia. L’evento benefico, presentato nel piazzale del Comando spezzino della Capitaneria di Porto, si è tenuto proprio in occasione della ricorrenza del 153° anniversario dell’istituzione del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, avvenuta il 20 luglio 1865 con il Regio Decreto nr. 2438 del Re Vittorio Emanuele 2°.



Erano presenti numerose Autorità politiche, civili e militari, tra cui il Prefetto della Spezia Dott. Antonio Garufi, il Sindaco della Spezia Dott. Pierluigi Peracchini, il presidente del Tribunale Dott. Antonio Sorrentino, la senatrice Stefania Pucciarelli e gli onorevoli Lorenzo Viviani e Brando Benifei, il Comandante Marittimo Nord Ammiraglio di divisione Giorgio Lazio, il Comandante regionale della Guardia Costiera della Liguria Ammiraglio Ispettore (CP) Nicola Carlone ed il presidente dell’Autorità di sistema portuale Arch. Carla Roncallo.



Numerosi anche i rappresentanti del settore marittimo e portuale, personale della Guardia Costiera con le proprie famiglie, contribuendo concretamente alla beneficenza hanno riempito “la platea”. Tra gli ospiti l’Ammiraglio Ispettore Capo Luigi Romani, decano degli ammiragli comandanti generali delle Capitanerie di Porto. I fondi raccolti saranno devoluti a sostegno delle attività dell’Associazione “il Porto dei Piccoli” sul polo della Spezia, associazione di volontariato che ha tra le proprie finalità quella di avvicinare i bambini in ospedale e le loro famiglie alla cultura del mare anche con progetti dedicati. Presente per l’associazione la fondatrice Gloria Camaruti che ha illustrato le attività dell’associazione ringraziando per l’iniziativa benefica a sostegno ed a favore dei bambini.



Dopo l’esecuzione dell’Inno della Guardia Costiera “Angeli del Mare” il via al concerto musicale con l’esibizione dei due maestri Federico Rovini ed Endrio Luti ed a seguire del gruppo musicale “Ance Libere”. Nel repertorio dei brani che hanno allietato la serata alcuni pezzi di Astor Piazzolla, Nino Rota, Ennio Morricone e C. Gardel. Ad intrattenere gli ospiti anche Dario Vergassola. Durante il suo intervento il Comandante della Capitaneria di Porto della Spezia, Capitano di Vascello (CP) Massimo Seno, nel fare gli onori di casa ha voluto subito ricordare i caduti del Corpo, ringraziando della loro presenza al concerto la signora Marina Fiorillo, figlia del Capitano di Porto Michele Fiorillo, medaglia d’oro al valor di marina, caduto in servizio il 6 luglio 1966 durante un operazione di soccorso al largo di Marina di carrara; ed ancora il dr. Mario Parmeggiani padre del Capitano di Corvetta (CP) Marco Parmeggiani caduto in servizio il 17 ottobre 2001 a seguito di un sinistro aereo che coinvolse un elicottero del Corpo; ed infine la famiglia del 2° Capo Np Gianni Iacoviello, caduto nel crollo della Torre piloti di Genova, in memoria del quale recentemente il Comune della Spezia ha scoperto una targa in largo Fiorillo.



Successivamente, il Comandante Seno ha ringraziato il Propeller Club port of La Spezia, i servizi tecnico nautici e l’Autorità di Sistema Portuale per la concreta collaborazione sottolineando come il “sistema porto” abbia permesso di organizzare la serata di beneficienza a favore del “porto dei piccoli”. Il Comandante ha poi omaggiato i maestri musicisti Rovini e Luti con un cappellino della Guardia Costiera ed il presidente del conservatorio Puccini, avvocato Sergi, con un crest della Capitaneria spezzina. L’ammiraglio Carlone ha portato i saluti del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Giovanni Pettorino, già Comandante della Capitaneria spezzina dal 2005 al 2007. In chiusura di serata al tramonto la cerimonia solenne dell’ammaina bandiera e l’inno nazionale.