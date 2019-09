Un sabato di circo... in cortile

La Spezia - Sabato 21 settembre 2019 Circo Galleggiante vi invita al primo dei tre incontri de IL CIRCO IN CORTILE rassegna di teatro circo presso il cortile e la palestra della scuola di Circo, tra via Castelfidardo e via Lamarmora a La Spezia.

Dalle 16.30 alle 18.30 Circo Aperto, in cortile per bambini e ragazzi, in palestra per adulti: tutti potranno provare le discipline del circo!



Alle 19.00 Rosso a Spasso, spettacolo di e con Stefano Locati, uno spettacolo in cui le performance sono infinite, come lo sono le richieste del pubblico. Una macchina scenica su ruote trasformabile, che porta in giro gli attrezzi del mestiere: clave, torce infuocate, gag comiche, magie. Diventando ora palco, ora mezzo di trasporto dalle mille risorse, ora carretto delle caramelle. Il tutto spinto da una bicicletta con una ruota sola e come una scatola delle sorprese, da ogni sportello spuntano numeri di giocoleria, equilibrismo, portando nelle strade e sui palchi l’antica l'arte del saltimbanco attraverso il coinvolgimento del pubblico. Fino ad arrivare a camminare in un’escalation comica su una palla di un metro giocando con tre torce infuocate, prendendo fuoco lui stesso!



Il cortile del circo è proposto da Circo Galleggiante come parte integrante del progetto Quinta Parete>Circus Community, progetto che vede impegnate le scuole e i festival di circo di Liguria, Piemonte e Val d’Aosta, il cui focus è la creazione del senso di comunità attraverso il mondo che ruota attorno alle realtà circensi contemporanee.



Quinta Parete > Circus Comunity (QP>CC) è una proposta nata dalla collaborazione tra ASD Giocolieri e Dintorni e APS Jaqulè, rispettivamente project manager e capofila del progetto, presentata a valere nell’ambito del bando Open Community della Compagnia di San Paolo, in partenariato con la comunità di pratica costituita da altre 14 organizzazioni di circo attive nel territorio liguro-piemontese e in collaborazione con realtà di rilievo nazionale e internazionale impegnate in strategie di Audience Engagement.

QP>CC intende sistematizzare, approfondire e rendere ancora più efficienti le strategie e i processi di Audience Engagement avviati dai partner di progetto sul territorio, insistendo sul rafforzamento delle comunità territoriali create dalle diverse scuole di circo e della comunità di pratica più ampia (nazionale, europea, globale e virtuale) all’interno della quale operano.

L’obiettivo generale consiste nella costruzione, allargamento e consolidamento delle comunità di circo, favorendo dinamiche di scambio fra i soggetti coinvolti nella rete, rendendole autonome nella gestione delle iniziative avviate, e include anche l’avvio di nuovi processi di partecipazione culturale da parte del pubblico, in termini di coinvolgimento attivo, co-programmazione e/o co-gestione.



Circo galleggiante vi aspetta numerosi per IL CORTILE DEL CIRCO sabato 21 settembre dalle 16.30 a La Spezia.



Per informazioni:

info@circogalleggiante.it

3395772543