Al Nuovo in anteprima il film che vede protagonisti Stefano Fresi e Francesco Pannofino. Al termine incontro col regista e degustazione a base di mirto per tutti.

La Spezia - Giovedì 23 maggio alle 21.30, arriva in anteprima al cinema "Il Nuovo" della Spezia il film "L'uomo che comprò la luna" di Paolo Zucca. Un road movie sardo per una commedia stralunata: una coppia di agenti segreti italiani (Stefano Fresi e Francesco Pannofino) riceve una soffiata dagli Stati Uniti: pare che qualcuno, in Sardegna, sia diventato proprietario della Luna. Il che, dal punto di vista degli americani, è inaccettabile, visto che i primi a metterci piede, e a piantarci la bandiera nazionale, sono stati loro. I due agenti reclutano dunque un soldato (Jacopo Cullin) che, dietro il falso nome di Kevin Pirelli e un marcato accento milanese, nasconde la propria identità sarda: si chiama infatti Gavino Zoccheddu e la Sardegna ce l'ha dentro anche se non lo sa. Per trasformarlo in un vero sardo viene ingaggiato un formatore culturale sui generis (Benito Urgu). A questo punto non rimane che risolvere il caso: chi ha comprato la Luna? E perché? Da non perdere per una serata all'insegna del divertimento, in film leggero e colorato come le bolle di sapone. Dopo la proiezione, il regista, incontra il pubblico. Al termine una degustazione a base di mirto per tutti.