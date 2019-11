Un poetry slam dedicato all'amore in ogni sua forma

La Spezia - RAOT (Rete Anti Omofobia e Transfobia) organizza all'Origami Live Club della Spezia, in Via Manzoni, la seconda edizione di All Poets Are Beautiful, il poetry slam 'all inclusive'.

"Il tema - spiegano da Raot - sarà quello dell'inclusione, del rispetto e dell'amore oltre gli schemi dell'eteronormatività. Non bisogna essere persone LGBTQ+ per partecipare quindi, basta saper parlare d'amore in ogni sua forma".

Per iscrivervi alla gara potete contattare entro domenica 24 novembre Valentina Bianchini via Facebook o via Whatsapp al numero 3476946906.

Appuntamento all'Origami sabato 30 novembre alle ore 21:30.