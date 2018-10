Un piede nella Grande Mela per il Jazz Festival spezzino

Quest’anno il festival “Italian Jazz Days” coinvolge 33 musicisti jazz che si esibiranno in sei differenti locali della scena newyorkese. Con il pianista Simone Locarni, vincitore del Premio Nicola Tiberio, altre dodici giovani eccellenze.

La Spezia - Il Festival Internazionale del Jazz della Spezia sbarca a New York con il pianista Simone Locarni, vincitore del Premio Nicola Tiberio che si è svolto nel luglio scorso durante la 50^ edizione del Festival. Grazie al Comune della Spezia, l’ Italian Jazz Days di New York ospiterà il vincitore del Premio Nicola Tiberio: il pianista Simone Locarni ed altri 14 giovani talenti dall’Italia nell’ambito del progetto Young Jazz Book La Spezia meets New York, che rientra nel contributo del bando promosso dalla Siae “Sillumina”.

A questi giovani talenti, tra i quali lo spezzino Leonardo Corradi, verrà offerta la possibilità di incontrare, collaborare ed esibirsi con maestri del jazz come Antonio Ciacca, Marcello Pellitteri, Bruce Barth, Essiet Okon Essiet, Joe Lovano, Judi Silvano, Ari Roland, Taro Okamoto, Andy Farber, Luca Santaniello, Joseph Lepore, Darrell Green, Kevin Hays, Robert Jost, Greg Joseph.



“Come avevamo annunciato – spiega l’assessore alla Cultura del Comune della Spezia Paolo Asti - il Festival Jazz della Spezia nella sua cinquantesima edizione, per la prima volta nella storia, varca i confini del nostro Paese per oltrepassare l’oceano e giungere a New York City. Alla settimana dello scorso luglio in cui il festival si è svolto alla Spezia, Aulla, Portovenere e Lerici, mietendo successi di pubblico e critica, con straordinari risultati al botteghino, si aggiunge ora la partecipazione alla settimana della cultura italiana negli USA. Un risultato – prosegue Asti - conseguito con l’assegnazione dei fondi del bando S’Illumina di Siae e la partecipazione del MIBAC, conseguito grazie all'impegno dell’Amministrazione Peracchini e di tutto il personale comunale coinvolto dando a questa edizione un’allure internazionale. Oltre ai grandissimi artisti che si sono esibiti in città, abbiamo voluto dedicare spazio alla scoperta di giovani talenti, che nel corso della manifestazione hanno potuto apprendere da musicisti e docenti di alto livello, e nei prossimi giorni avranno l’opportunità di esibirsi nella Grande Mela. Un ringraziamento particolare – conclude Paolo Asti - va al direttore artistico Antonio Ciacca, che ha contribuito con il suo talento a rendere indimenticabile questo 50^ Festival del Jazz”.



Quest’anno il festival “Italian Jazz Days” coinvolge 33 musicisti jazz che si esibiranno in 6 differenti locali della scena newyorkese: Birdland, Smalls, Minton’s Playhouse, 2E Lounge at the Pierre Hotel, 55 Bar and the American Legion.

L’Italian Jazz Days coincide con la celebrazione a New York del Columbus Day, evento molto importante per tutta la Comunità italiana, italo-americana e non solo. Il mese di ottobre è considerato il mese della cultura italiana e quale migliore occasione per ricordare il grosso e fondamentale contributo che gli italiani hanno dato e continuano a dare alla musica jazz.