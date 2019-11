Un nuovo ciclo di incontri all'Archeosofica

La Spezia - L’Associazione Archeosofica spezzina propone per il mese di novembre un nuovo ciclo di tre incontri, dal titolo “Le Origini dell’Uomo”. Da sempre l’umanità si è interrogata sull’origine, significato e finalità della vita. A queste domande hanno cercato di rispondere le varie tradizioni religiose, nella certezza che l’uomo è composto da un corpo fisico e da una parte invisibile immortale definita anima, il tutto per la precisa volontà di una divinità creatrice.



D’altra parte la nostra epoca è caratterizzata da una giusta tendenza verso la scienza e la tecnologia, verso ciò che è tangibile e misurabile, e per molti questo ha comportato il rifiuto della tradizione religiosa, negando la realtà dell’anima visto che non si può toccare, pesare e misurare. Durante questo ciclo di incontri cercheremo di mostrare come non vi sia alcuna contraddizione fra fede e scienza. Anzi, è possibile formulare un insegnamento che tenga conto sia dell’eredità religiosa sia dell’elaborazione scientifica, secondo quanto scriveva Clemente di Alessandria già nel II secolo d.C.: “Accogliere la verità è reso possibile non dalla sola semplice fede, ma dalla fede applicata alla scienza”.



Il primo appuntamento ha per titolo “Creazione o Evoluzione?” e intende mostrare come le due ipotesi, quella della creazione divina e quella evolutiva non siano in opposizione, ma se correttamente interpretate si raccordino armonicamente l’una all’altra, permettendoci una comprensione più approfondita del cammino evolutivo dell’umanità, inteso in senso biologico e spirituale al tempo stesso. L’incontro “Creazione o Evoluzione?” si terrà giovedì 7 novembre alle 21 presso l’Associazione Archeosofica, via Crispi 99, alla Spezia. Relatore Enrico Ferretti. L’ingresso è libero.