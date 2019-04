Un noir in salsa lericina e la mafia che prende le case popolare

La Spezia - Sabato 27 aprile alle ore 18.30 presentazione dei libri "Finchè morte" di Maria Antonietta Macioccu e Donatella Moreschi e Amiche di Donatella Moreschi. Finchè morte: a Lerici, nella luminosità del Golfo dei Poeti, gli

invitati a un matrimonio attendono lo sposo. Ma Matteo Landi non arriverà mai. Il suo corpo viene trovato in albergo, ucciso da un colpo di pistola. A indagare è di nuovo il capitano Niccolò Zani con la sua squadra più compatta del solito, poiché il morto è il chiacchierato nipote della marescialla Stella, la collaboratrice più stretta del capitano. Le indagini coinvolgono sia la vita privata sia quella professionale del morto: sarà questione di donne o di traffici illeciti, vista

l’intensa attività amatoria e l'ingiustificato tenore di vita del Landi.



Successivi delitti spingono ad indagare nel mondo dello spaccio e in quello dei furti e del contrabbando d'arte, tra le disordinate periferie e la malinconia delle case popolari della Spezia, dove da tempo è approdata la mafia. Come al solito il capitano deve vedersela anche con la sua vita privata, con l'invadenza della madre della fidanzata Tullia, con il matrimonio della sua ex moglie, e con Tullia stessa. Per Zani trovare l’assassino e fare chiarezza sul privato saranno una

sfida con se stesso, svelandogli una parte inconfessata di sé. Amiche: rapporti tra donne affettuosi e distanti, generosi e

strumentali, limpidi e ambigui, durevoli e fugaci. Rapporti d’amore, di rivalità, di sostegno, di tradimento. Quattordici racconti che balzano dalla preistoria agli impegnati anni Settanta, dalla Gerusalemme di Salomone ai ruggenti anni Ottanta, dalla prima guerra mondiale ai giorni nostri.



Storie le cui atmosfere mutano, ma che parlano di sentimenti sempre presenti. Sentimenti e stati d’animo talvolta amorevoli, talvolta riprovevoli. Sentimenti che ci piace ammettere e riconoscere in noi, e altri che vorremmo negare.

Una carrellata di donne diverse, ma in ognuna delle quali è possibile trovare qualcosa che appartiene ad ognuno di noi.