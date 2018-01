Un musical per l´Epifania

Sabato 6 gennaio appuntamento con “Il Principe Ranocchio”, lo spettacolo per grandi e piccoli liberamente tratto dalla fiaba dei Fratelli Grimm.

La Spezia - Per il giorno dell’Epifania, sabato 6 gennaio alle 17, al Teatro Civico della Spezia appuntamento per le famiglie con il musical "Il Principe Ranocchio" nell’ambito della rassegna I Colori del Teatro promossa da Fantoni Associazione Culturale. In un castello incantato vive una bellissima principessa di nome Lilian. Un bel giorno, Lilian, passeggiando vicino a uno stagno, viene sorpresa da un ranocchio che tenta di baciarla e, presa dallo spavento, lascia cadere nello stagno una palla dorata a lei molto cara. Frog è in realtà un principe, vittima del sortilegio della potente strega Baswelia che lo ha trasformato in un ranocchio. L’incantesimo potrà svanire se riuscirà a farsi baciare da una fanciulla. Solo allora potrà tornare a essere come prima. Frog promette dunque a Lilian di recuperare la palla dorata caduta nello stagno e in cambio chiede alla principessa di essere accompagnato a palazzo. Il principe ranocchio, aiutato dal fedele servo Gerard il gerride, proverà a conquistare il cuore della principessa, ignaro di ciò che Baswelia trama per ostacolarlo. Liberamente tratto dalla fiaba dei Fratelli Grimm, con la regia ed il libretto di Melina Pellicano, le musiche di Marco Caselle, Stefano Lori, Gianluca Savia, le liriche di Marco Caselle, Il Principe Ranocchio è una produzione interamente italiana della Compagnia BIT. Il Musical, fin dalla prima scena, appassionerà grandi e piccoli e li condurrà in un mondo magico e divertente, sapendo farli commuovere, divertire ma anche riflettere sul valore della diversità.



Ingresso (prevendita inclusa)

Platea, palchi I fila: Intero € 30 – Ridotto € 25 – Ridotto under 12 € 15

I galleria, palchi II fila: Intero € 28 – Ridotto € 20- Ridotto under 12 € 15

II galleria, palchi III fila: Intero € 20 – Ridotto € 15

Barcaccia: Intero € 35 – Ridotto € 30



Info e prenotazioni: Teatro Civico La Spezia, via Fazio 45 e via Carpenino, tel. 0187.727521. Da lunedì a sabato, ore 8:30-12, mercoledì anche 16-19. Circolo Culturale G. Fantoni Lunigiana La Spezia, corso Cavour 339, tel. 0187.716106. Da martedì a venerdì, ore 9:30-13 e 16-19:30. IAT Sarzana Sarzana, piazza San Giorgio, tel. 0187.620419. Da martedì a domenica, ore 9:30-12:30 e 17-19.30. Oppure on line: http://www.vivaticket.it/ita/extsearch/civico-laspezi