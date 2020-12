Un libro racconta il restauro della chiesa di Fabiano

La Spezia - Nell’occasione della recente festa patronale di Sant’Andrea, celebrata anche quest’anno con la presenza del vescovo, il parroco di Fabiano Alto monsignor Gianluca Galantini ha presentato una pubblicazione ricca di storia e di arte. La pubblicazione, ricca di foto, vuol essere, come precisato in calce, sia una cronaca dell’impegnativa opera di restauro dell’interno della chiesa, sia un documentato richiamo ad una storia molto antica: tra quattro anni, infatti, saranno ricordati i novecento anni del primo documento che della chiesa fa menzione. Storia ed arte, dunque, unite nel richiamo alla lunga tradizione di fede di uno dei primi insediamenti abitativi sulle colline del golfo. I lavori di restauro hanno riguardato gran parte dell’interno, e si sono svolti tra il 2012 e il 2019, quando, sempre in occasione della festa patronale, il vescovo Luigi Ernesto Palletti procedette alla consacrazione dell’altare. Coordinati dall’architetto Mauro Lombardi, i lavori sono stati eseguiti dalle restauratrici Raffaella Gragnano e Barbara Carassale, con il supporto della ditta Dittamo per le opere murarie e di altre ditte specializzate per i dettagli. Nelle pagine del libro c’è una compiuta descrizione fotografica di quanto compiuto, ma anche il doveroso rendiconto delle spese, ammontanti ad oltre duecentomila euro e rese possibili dalla grande generosità dei parrocchiani e di tante persone vicine alla chiesa di Fabiano. Viene inoltre riportato il testo di un messaggio augurale inviato alla parrocchia da Papa Francesco tramite il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin.