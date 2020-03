Un libro per riscoprire le mulattiere spezzine

La Spezia - Sabato 14 marzo alle 17.00 al Centro Armonia dell'essere (Via Sarzana 52, La Spezia) Roberto Venturini presenta il suo libro 'Per le antiche mulattiere della Spezia'. Le mulattiere, che questo libro ci invita a riscoprire, sono percorsi immersi nel verde, un tempo strade di servizio per contadini, viandanti e operai. Lastricate a gradoni in acciottolato di pietra arenaria o calcarea, costruite con manodopera e tecniche oggi non più in uso, sono figlie di una sapienza antica che voleva le cose fatte per durare nel tempo. Lungo il percorso l’autore ci illustra i particolari costruttivi di palazzi, pievi e monumenti che man mano s’incontrano, ma anche le bellezze della natura, i lasciti della cultura materiale e il paesaggio nel suo insieme.