Un laboratorio creativo per bambini in diretta Facebook con Stefania Martinico

La Spezia - Sabato 14 marzo alle 15 sulla pagina Facebook “Stefania Martinico e la sua decorazione” verrà proposto un nuovo laboratorio per bambini e genitori dal titolo “InventiAmo Insieme”, un modo semplice e bello per comunicare a distanza, un pensiero rivolto alle famiglie che hanno bambini e che devono inventarsi sempre una nuova idea per poter fare qualcosa di nuovo. Un modo per sentirsi meno soli.



Per l'appuntamento online vengono richiesti i seguenti “attrezzi” per poter poi ‘lavorare’ insieme:

1 matita, 1 penna, 1 gomma, 1 temperino, dei fogli bianchi da disegno, degli altri per poter scrivere, tanta fantasia e molta voglia di comunicare.



Stefania Martinico è una decoratrice specializzata in arti visive e discipline dello spettacolo, da diversi anni propone e svolge sul territorio spezzino corsi, percorsi e laboratori creativi ed esperienziali per le famiglie stimolando l’aspetto armonioso e creativo della relazione genitore – figlio.



L’evento è online, gratuito e aperto a tutti per info 3207609559