Un intero weekend per 'assaggiare' la Pinetina che verrà

La Spezia - Sono iniziati i preparativi in vista dell’apertura attesa per la prossima stagione estiva della nuova Pinetina. Dopo l’assegnazione dello spazio alla società Art Park, è venuto il momento di conoscere un po' meglio cosa proporrà il "contenitore" in un luogo cruciale per la città, la cosiddetta"cerniera" fra il mare e il centro storico che nei prossimi anni, anche in considerazione della nuova piazza sospesa progettata da Comune della Spezia e Autorità di Sistema Portuale, cambierà pelle e vocazione. Sabato 5 e domenica 6 ottobre, proprio alla Pinetina, se ne saprà un po' di più: saranno infatti illustrati gli aspetti centrali del progetto. Non una semplice conferenza stampa, ci tengono a chiarire gli organizzatori: ogni argomento troverà infatti un suo punto di ricaduta concreto durante le due giornate, approfittando dell’occasione per festeggiare la futura apertura e dare già qualche anticipazione su quel che sarà. La presentazione del progetto è prevista per le 19 di sabato 5 ottobre, con una sequenza di brevi interventi di 7 minuti per raccontare le attività del nuovo spazio - il progetto generale, il piano di ristrutturazione, il food, il turismo, infanzia, cultura e intrattenimento, progetti digitali e coworking - tenuti dai componenti di Art Park, a seconda delle competenze, o da consulenti che stanno contribuendo a costruire l'idea programmatica.



Ogni giorno la programmazione ha inizio con l’apertura di un’area food&bar, attiva dal tardo pomeriggio di sabato e dalla mattina di domenica, con proposte gourmet dal territorio e cocktails: Art&Soda bar+tacos, Panigacci WOW, Panino d’amare, Gelateria Lino, Deliburger, etc. All’ora dell’aperitivo, Pitch&Spritz per tutti. Start-up ed eccellenze del territorio raccontano la loro idea di business in modo informale, preparando spritz per i partecipanti, con: Affitto Certificato, Dotevè, DoinItaly La Spezia, Delipet, Fivestay, Street Food Mobile, Ciclo Point, 5 Terre Backpackers City, Oltre il limite, Panigacci WOW, Asialize.



I più piccoli e le famiglie troveranno uno spazio interamente dedicato a loro, con giochi, laboratori e momenti di approfondimento. Attraverso il laboratorio-atelier Immersioni digitali a cura di Coopselios, i bambini le bambine possono sperimentare un’esperienza di avvicinamento ai diversi linguaggi espressivi grazie all’utilizzo di strumenti tecnologici analogici e digitali, immersi in uno spazio interattivo e mutevole. A chiudere le due serate, musica e spettacolo. Sabato 5 il concerto #80vogliadignu di GnuQuartet, per ballare con la classe e l’energia del quartetto che ha accompagnato De Gregori nel suo ultimo tour. L'atmosfera anni '80 continua fino a chiusura con una selezione musicale a tema a cura di Manubì. Domenica 6 Enrique Balbontin con lo spettacolo "Lavorare meno, lavorare tu", per cominciare subito dalla “torta di riso finita”, metafora ironica della presunta scarsa ospitalità ligure…su cui il nuovo progetto dovrà fare ricredere.



Di seguito il programma dettagliato delle giornate:

Sabato 5 ottobre:

• dalle 17, area FOOD&BAR

Uno spazio sempre aperto con proposte del territorio e cocktails. Art&Soda: bar+tacos, Panigacci WOW,

Panino d’amare, Gelateria Lino, Deliburger…



• dalle 17 | SPAZIO AI BIMBI

Uno spazio interattivo e mutevole, capace di offrire ai bambini e alle bambine un’esperienza di avvicinamento ai diversi linguaggi espressivi attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici analogici e digitali, a cura di Coopselios.

Per bimbi senza limiti di età: gioco libero a Las Pezia di Spezzino vero (vincerà Strina?!).



• ore 18 | PITCH&SPRITZ

Start-up ed eccellenze del territorio raccontano la loro idea di business in modo informale, preparando spritz per tutti: Affitto Certificato, Dotevè, DoinItaly La Spezia, Delipet, Fivestay, Street Food Mobile.



• ore 19 | PRESENTAZIONE del progetto

Una sequenza di brevi interventi di 7 minuti per raccontare le differenti attività del nuovo spazio: il progetto generale, il piano di ristrutturazione, il food, il turismo, l’infanzia, cultura e intrattenimento, progetti digitali e coworking, istituzioni.



Interverranno nelle varie sezioni Paolo Barberis (Nana Bianca), Cristiano Ghirlanda, Riccardo Lia, Leonardo Pischedda (Artificio23), Patrizia Bulando e Mario Manfroni (Studio MMAA), David Aiello, Andrea Carletti (Street Food Mobile), Sara Di Palma, Marcello Debellini (Fivestay), Pierluigi Peracchini (Sindaco della Spezia), Manuela Gagliardi (Assessore al Patrimonio del Comune della Spezia), e altri ospiti fase di conferma.



• ore 21.30 | GNUQUARTET live #80vogliadignu

Un divertente concerto in stile anni ’80, per ballare con la classe e l’energia del quartetto che ha accompagnato De Gregori nel suo ultimo tour.



• ore 23 | MANUBì 80’S DJ-SET

L'atmosfera anni 80 continua fino a chiusura con una selezione musicale a tema a cura di Manubì.



Domenica 6 ottobre

• dalle 11.30 | area FOOD&BAR

• dalle 11.30 | SPAZIO AI BIMBI

• ore 18 | PITCH&SPRITZ



Start-up ed eccellenze del territorio raccontano la loro idea di business in modo informale, preparando spritz per tutti: Ciclo Point, 5 Terre Backpackers City, Oltre il limite, Panigacci WOW, Asialize.



• ore 19 | ENRIQUE BALBONTIN Lavorare meno, lavorare tu

Lo spettacolo di Enrique Balbontin, per cominciare subito dalla “torta di riso finita”, metafora ironica della

presunta scarsa ospitalità ligure…su cui il nuovo progetto dovrà fare ricredere!

• ore 20 | aperitivo/cena e DJ-SET fino a chiusura